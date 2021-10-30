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先衝了！超商「咖啡買1送1」驚喜快閃剩2天

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲全家咖啡買1送1剩2天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

把握剩下2天！隨著天氣逐漸變冷再加上這周末是萬聖節，繼小7有指定咖啡系列第2杯半價、買3送1後，全家也驚喜推出限時咖啡優惠，今（30）日、明（31）日2天只要買大杯經典拿鐵即可再免費獲得1杯，「買1送1」絕對要先搶起來。

▲▼全家限時咖啡優惠。（圖／翻攝全家臉書粉專）

▲咖啡優惠剩2天。（圖／翻攝全家臉書粉專）

全家於今（30）日、明（31）日祭出APP會員限定「大杯經典拿鐵買1送1（不限冷熱）」，期間只要購買1杯Let’s Café大杯拿鐵，直接免費送「大杯熱拿鐵」兌換章，並可於11月1日起至7日至門市兌換，每位會員限換1次。

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11 APP、門市推指定CITY系列飲品優惠活動。

另，7-11也於OPEN POINT行動隨時取推出指定CITY系列飲品「買3送1」優惠，今（30）包括CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY CAFE熱贅沢八女抹茶拿鐵、CITY CAFE熱巧克力可可歐蕾、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶／檸檬紅茶以及CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，不限冰熱通通都買3送1。

門市則同步推出CITY系列指定飲品任選「第2杯半價」，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡、CITY TEA現萃茶經典純奶茶、CITY TEA現萃茶四季春青茶，不限冰熱，不可手機寄杯，現萃茶為限定門市販售，再加碼至10月31日推CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買1送1。

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