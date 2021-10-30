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社會 社會焦點 保障人權

騎士逆騎人行道...穿梭人潮被攔　狂跳針20次「好愛演」

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局交通分隊，在29日上午10時許，在常德街的人行道上，攔查1名逆向騎上人行道的機車騎士，騎士非但不配合，不顧一旁都是準備前往醫院的白髮族，還怒斥警員「走開啦」，一分鐘內還瘋狂跳針「好愛演」超過20次，連路過長者都看不下去。

警方在29日上午10時許，發現中正區緊鄰台大醫院舊館的常德街人行道，有1名32歲的高姓男子騎車在人行道上逆向，警方獲悉後前往攔查，但駕駛卻先當不配合，甚至不顧就在台大醫院旁邊，都是看醫生的長輩，執意想催油門繼續騎，遭到警方制止。

▲▼男騎士將車騎上人行道，不配合警方勸導1分鐘內狂嗆20次「好愛演」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男騎士將車騎上人行道，不配合警方勸導1分鐘內狂嗆20次「好愛演」。（圖／記者邱中岳翻攝）

中正一交通分隊執勤員警賴宏韜、趙志傑上前盤查，高姓騎士還不斷高喊「你走開啦」，還向警員表示「我要過去啦」，警員怒斥「這樣妨礙行人」，男子仍相當囂張「我要過去，走開啦」，當場與警員僵持在現場，甚至還嗆「演電影唷」。

警方要求違規的高姓騎士出示證件，但高仍不願配合，警方又要高將車牽到一旁，高還想「用騎的」，被警方當場喝斥「請熄火」，警方不斷苦勸，這邊都是老人家，很危險，最後不斷跳針「好愛演」，連路人都看不下去斥責該名騎士。

高姓男子在1分鐘內跳針狂嗆「好愛演唷」，最後還質疑警方「我有違規唷？」雖然配合警方開單，但口中仍不停碎念，最後警方依照交通管理處罰條例，違規駕車行駛人行道製單告發。

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