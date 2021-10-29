解禁了！喬友大火4人喪命「真相等4月」　縣府將於近日公布

記者唐詠絮／彰化報導

高雄城中城14日發生大火，造成46人死亡，火調報告今天下午出爐，反觀彰化喬友大樓6月30日大火4人命喪火窟，其中還包含一名陳姓消防隊員殉職，火調報告中央卻遲遲未公布，對此消防署晚間發新聞稿指出，除火災原因調查鑑定書及火災報告之外，縣府已可以公布製作火災衍生問題與議題相關報告。

消防署新聞稿表示，今年8月12日已收到彰化縣消防局有關喬友大樓的火災報告，但火災原因調查鑑定書及火災報告，都涉及個資及刑事偵查，所以，不會對外公開這二項資料，據此，彰化縣政府將會由相關單位根據之前所提出給內政部、監察院等各項報告中，節錄有關行政調查部分，在最短時間內，對外公布喬友大樓火災的行政調查報告。

消防署表示，喬友火災案彰化縣即應本於權責製作火災調查報告，另內政部第一時間即針對消防同仁殉職部分啟動調查會機制，迄今已完成5次會議及2次訪談作業，並參酌運安會運作模式釐清補充相關資訊及狀況，目前仍以每2週一次積極運作進行，持續審慎調查中，期儘速公布，提出改善建議事項並追蹤執行。

彰化縣政府指出，稍早消防局認為依照消防法第27條之1的規定，如有涉及到消防人員的因災害搶救致發生死亡，應由中央主管機關召集相關單位組成調查委員會。這段期間內，彰化縣消防局全力配合內政部調查，提供各種火情調查的相關資料及火災過程的完整紀錄給內政部，內政部也陸續召開過很多次的會議，希望能夠在最快時間內由中央製作事故原因調查報告，並公諸於社會大眾。

彰化縣政府進一步指出，喬友火警與高雄市城中城火災的差別，在於喬友事件有消防同仁殉職，這段期間除了消防局，還有其他相關業務單位都已經陸續提出多份報告給中央機關，包括監察院、地檢署司法機關等，目前相關報告已完成，縣府會依照消防署所指出的原則，對外公布火災的行政調查報告。