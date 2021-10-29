快訊／城中城46死行政調查出爐　高市消防、工務局列4大缺失

▲城中城大樓大火造成46死，高雄市政府成立行政調查小組釐清責任。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

城中城惡火釀46死，為釐清事件責任歸屬，並追究相關行政責任，以避免相類案件再次發生，高雄市政府成立獨立行政調查小組，今（29）日下午3點由副市長林欽榮及律師周元培主持，正式公布調查報告。

共同召集人周元培說明調查結論，本件火災事故責任分三大面向，其中人為因素部分，根據調查，城中城1樓套房確實為起火點，再加上1-6樓為閒置空間，內部堆積大量易燃物品，再加上住戶違規在周邊停放59輛機車遭波及，導致大火一發不可收拾；但黃女是否涉及刑事犯罪，還尚待司法審認。

另外，區分所有權人未合法使用城中城大樓，也未依法維護防火避難設施及消防設備檢修申報；也欠缺合法健全的管理組織，導致管理事務未能正常有效運用。

調查小組也點名消防局、工務局有行政上的疏失，消防局行政疏失部分，包含在消防局人員發現產權複雜時，僅從事居家訪視等宣導作為，而未積極僅行專案輔導；實施檢查消防人員遭拒時，未請求工務、警政等相關機關協助，也未訂定檢查程序標準作業流程。

工務局行政疏失則是，迄今未評估研議公告高雄15層以下集合住宅辦理公共安全申報，以及跨機關行政聯繫不足，未持續積極輔導既有公寓大廈成立管委會。

先前消防局長、工務局長已請辭下台，但這份調查報告後，市府是否會繼續擴大究責？林欽榮僅簡單表示，會依結果去追究責任。

▲城中城事故行政調查報告出爐，調查小組先默哀10秒。（圖／記者賴文萱攝）

行政調查小組成員共計11人，主要召集人為副市長林欽榮、律師周元培，召集消防、建築、法律以及高市府法制局局長王世芳組成。調查任務也將涵蓋災前執法及行政管理，有無疏漏輕忽或不夠積極之處，以及救災行為有無延遲及妥適。

▲城中城事故行政調查報告出爐。（圖／記者賴文萱攝）

不過，高雄市長陳其邁今沒出席主持記者會也備受爭議，國民黨籍高雄市議員邱于軒怒批，你在逃避什麼？人命關天，出席城中城市故調查記者會很難嗎？承擔面對，是一個政治人物負責的展現，沒想到你選擇逃避拖延，令人傻眼。

▲城中城大樓大火造成46死，高雄市政府成立行政調查小組釐清責任。（圖／記者許宥孺翻攝）

1014高雄城中城火警行政調查小組名單：

召集人

林欽榮副市長、周元培律師

消防領域委員

中央警察大學消防系系主任兼所長吳貫遠

國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蔡匡忠

中央警察大學消防系兼任教授陳火炎

建築安全領域委員

高雄市建築師公會顧問鄭純茂

公會理事長陳奎宏

公會法規會主委楊傑焜

法律領域委員

國立高雄大學法律系助理教授張鈺光

高雄市政府法制局局長王世芳

政風委員為高雄市政府政風處處長林合勝