城中城僅點名2局處有行政疏失　她看完報告懂了「超完美切割」

▲城中城大樓大火造成46死，高雄市政府成立行政調查小組釐清責任。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

城中城惡火釀46死，高雄市政府成立獨立行政調查小組，今（29）日下午3點由副市長林欽榮及律師周元培主持，正式公布調查報告，但僅點名消防局、工務局有不積極作為的行政缺失。高雄市議員邱于軒狠批，這份報告根本是「超完美切割」，並譴責對陳其邁的逃避跟軟弱非常失望。

邱于軒首先譴責陳其邁，「明明是高雄市政府的大家長，不去現場面對，反而跑到那瑪夏龜縮神隱」，對於他的逃避跟軟弱非常失望。

她認為這次城中城調查報告，市政府在做超完美切割，陳其邁不到現場，調查委員會卻說覺得不需要到現場，請問一下這個城市是不是不需要陳其邁了？

▲高雄市議員邱于軒（右）及陳美雅（左）批評城中城事故調查報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，調查報告裡面只提到消防、公務缺失，但探討致災原因中卻又提到，「起火處廢棄商場因違規停放機車高達59輛，以致大火一發不可收拾」。邱于軒說，請問一下，機車違停那些局處有關係？交通局、警察局要不要出來負責？更何況裡面住的都是老弱殘，社會局、民政局要不要出來承擔，這根本不叫行政調查報告，這叫做保護陳其邁的調查報告。

高雄市議員陳美雅則表示，陳其邁口口聲聲要負責，自己卻沒有出來面對，派副市長出來墊背，還找陳菊時代氣爆案件的委任律師之一來幫他背書洗白、卸責？那這樣調查會不會受到干擾？她痛批，這證明陳其邁不但不敢背書，還給自己留後路。

▲城中城事故行政調查報告出爐，調查小組先默哀10秒。（圖／記者賴文萱攝）

外界質疑為何城中城事故調查委員會，市長陳其邁卻不到場，委員會共同召集人周元培則解釋，在7次會議調查過程當中，只要跟我們希望得到資料無關的人士，都不希望提供或是邀來開會現場，而今天的記者會，委員會討論過後一致共識是，今天調查報告是要對外公布，不是要對市長說明，所以我們不會希望市長到場。

周元培也說明調查結論，本件火災事故責任分三大面向，其中人為因素部分，根據調查，城中城1樓套房確實為起火點，再加上1-6樓為閒置空間，內部堆積大量易燃物品，再加上住戶違規在周邊停放59輛機車遭波及，導致大火一發不可收拾；但黃女是否涉及刑事犯罪，還尚待司法審認。

▲城中城事故行政調查報告出爐。（圖／記者賴文萱攝）

調查小組點名消防局、工務局有行政上的疏失，消防局行政疏失部分，包含在消防局人員發現產權複雜時，僅從事居家訪視等宣導作為，而未積極僅行專案輔導；實施檢查消防人員遭拒時，未請求工務、警政等相關機關協助，也未訂定檢查程序標準作業流程。

工務局行政疏失則是，迄今未評估研議公告高雄15層以下集合住宅辦理公共安全申報，以及跨機關行政聯繫不足，未持續積極輔導既有公寓大廈成立管委會。

先前消防局長、工務局長已請辭下台，但這份調查報告後，市府是否會繼續擴大究責？林欽榮僅簡單表示，會依結果去追究責任。

▲城中城大樓大火造成46死，高雄市政府成立行政調查小組釐清責任。（圖／記者許宥孺翻攝）

1014高雄城中城火警行政調查小組名單：

召集人

林欽榮副市長、周元培律師

消防領域委員

中央警察大學消防系系主任兼所長吳貫遠

國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蔡匡忠

中央警察大學消防系兼任教授陳火炎

建築安全領域委員

高雄市建築師公會顧問鄭純茂

公會理事長陳奎宏

公會法規會主委楊傑焜

法律領域委員

國立高雄大學法律系助理教授張鈺光

高雄市政府法制局局長王世芳

政風委員為高雄市政府政風處處長林合勝