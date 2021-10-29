城中城46死行政調查公布「陳其邁沒到場」　召集人：不希望他來

▲城中城大樓大火造成46死，高雄市政府成立行政調查小組釐清責任。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

城中城惡火釀46死，高雄市政府成立獨立行政調查小組，今（29）日下午3點由副市長林欽榮及律師周元培主持，正式公布調查報告。不過，高雄市長陳其邁並未出席記者會也引發爭議，對此，行政調查小組共同召集人周元培表示，小組一致共識是，今天調查報告是要對外公布，不是對市長說明，所以我們不會希望市長到場。

外界質疑為何城中城事故調查委員會，市長陳其邁卻不到場，周元培解釋，在7次會議調查過程當中，只要跟我們希望得到資料無關的人士，都不希望提供或是邀來開會現場，而今天的記者會，委員會討論過後一致共識是，今天調查報告是要對外公布，不是要對市長說明，所以我們不會希望市長到場。

現場媒體也提問，這次城中城大火跟台中阿拉大火案件有何不一樣？周元培說，台中那案經過監察院調查、彈劾，認定有違法的地方；但本件案件是縱使行政機關沒有違法，但基於公務員服務法，我們要求行政機關要有更積極的作為，所以這兩案是不一樣的。

▲城中城事故行政調查報告出爐，調查小組先默哀10秒。（圖／記者賴文萱攝）

在這次調查結論中，城中城大火除了有人為因素之外，調查小組點名消防局、工務局有行政上的疏失，消防局行政疏失部分，包含在消防局人員發現產權複雜時，僅從事居家訪視等宣導作為，而未積極僅行專案輔導；實施檢查消防人員遭拒時，未請求工務、警政等相關機關協助，也未訂定檢查程序標準作業流程。

工務局行政疏失則是，迄今未評估研議公告高雄15層以下集合住宅辦理公共安全申報，以及跨機關行政聯繫不足，未持續積極輔導既有公寓大廈成立管委會。

先前消防局長、工務局長已請辭下台，但這份調查報告後，市府是否會繼續擴大究責？林欽榮僅簡單表示，會依結果去追究責任。

1014高雄城中城火警行政調查小組名單：

召集人

林欽榮副市長、周元培律師

消防領域委員

中央警察大學消防系系主任兼所長吳貫遠

國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蔡匡忠

中央警察大學消防系兼任教授陳火炎

建築安全領域委員

高雄市建築師公會顧問鄭純茂

公會理事長陳奎宏

公會法規會主委楊傑焜

法律領域委員

國立高雄大學法律系助理教授張鈺光

高雄市政府法制局局長王世芳

政風委員為高雄市政府政風處處長林合勝