藍轟城中城調查！「球員兼裁判」誰都不用負責　綠籲尊重專業

▲城中城行政調查報告出爐，國民黨：避重就輕、推諉塞責。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

城中城惡火釀46死，高雄市政府成立獨立行政調查小組今（29）日公布調查報告。國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒質疑，這是一份避重就輕、推諉塞責的報告，「球員兼裁判」的結果就是市府高層誰都不負責；高雄市議會民進黨團則說，11名成員中有8名是外部專家，盼尊重這份專業調查報告，遺憾國民黨團仍刻意扭曲藉機政治操作。

城中城行政調查報告出爐，直指高雄市政府消防局與工務局有行政疏失，呂謦煒說，對於高雄史上最為嚴重、造成46人喪命的火災，陳其邁市長不僅不下台，竟然連副市長層級都沒有一個人出面扛責，督導工務部門的林欽榮竟然還有臉調查小組召集人！「球員兼裁判」的結果，就是市府高層誰都不負責。

呂謦煒指出，城中城大火調查報告僅指出了在野黨與媒體都曾指出過的消防局跟工務局的行政疏失，了無新意。其他相關局處如主責弱勢族群關懷的社會局、負責管理區公所並與里長溝通，理論上最能獲悉當地情況的民政局，難道完全沒有半點責任？

▲高雄市消防局長李清秀已請辭下台。（圖／記者吳世龍攝）

在國民黨高雄市議會黨團舉行要求市府承擔責任的記者會前，市府便提早發佈消防局長與工務局長請辭下台的消息，而調查報告中具體指出有行政疏失的便是這兩個局處。呂謦煒質疑，是否市府內部早就知道調查結果？這樣的調查還有獨立性嗎？

呂謦煒說，11名「行政調查小組」的成員，就有3名是市府成員，甚至是由副市長林欽榮來擔任召集人，而另一位召集人律師周元培曾任高雄市政府法律顧問，長期與民進黨交好。「行政調查小組」的兩個負責人通通綠油油，又怎麼會「違犯上意」？這樣的調查又怎會有公信力？陳其邁市府別再閃躲，責任是你的就跑不掉。

對此，高雄市議會民進黨團今天則表示，「城中城火災事故行政調查」是獨立專業的調查，11名成員中有8名是外部專家，盼尊重這份專業調查報告，遺憾的是國民黨團仍刻意扭曲藉機政治操作，籲在野黨與其拿市長出席與否來做文章、噴口水，不如一起關注市府如何依報告結論檢討改善。

民進黨團總召鄭光峰說，調查小組是由11名獨立的行政調查小組成員組成，其中8名是外部委員，含消防專家、法界代表及3名市府同仁，歷經7次會議針對起火原因、救災過程、行政管理部分以及制度面檢討而提出完整報告。

▲城中城事故行政調查報告出爐，調查小組先默哀10秒。（圖／記者賴文萱攝）

相關調查報告清楚點出火災事故是人為因素、未依法維護防火避難設施、欠缺合法健全的管理組織等所造成，也條列出法令的不足，但是市議會國民黨團質疑市長陳其邁及團隊逃避責任等。鄭光峰說，陳其邁尊重所有外部委員及其專業調查 ; 從市府內部行政管理過程是否有缺失及責任，或是有無法落實部分也都納入調查，盼尊重報告。

鄭光峰說，國民黨議員先前才質疑市府成立調查小組會「球員兼裁判」，如今卻又批評市長規避未出席調查報告記者會，立場令人不解。他表示，城中城事件調查小組非由市長或市府主導，陳其邁今天是應原鄉邀請視察醫療、道路交通等建設，籲國民黨團勿再扭曲抹黑，應尊重外部委員的專業調查 。

民進黨團幹事長黃文益指出，專案調查報告顯示，法令制度面不足，局處會儘速建議中央修法或制定地方單行法規，如果實務執行面未能處置則會研議改善措施。有關善款部分會全數並儘快分配給災民，市府對於罹難者家屬、受災戶撫卹安置都採一對關懷慰助，允諾會儘快協助受災戶走出傷痛及恢復平靜的生活。

民進黨團強調，這是一份專業的行政調查報，不像市議會以國民黨團主導的，「七三一 石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形調查專案小組 」報告很偏頗，完全是以一黨之私遂行鬥爭牟利之實的操作方式，實在不可取。

民進黨團呼籲國民黨尊重專業調查，勿扭曲抹黑、謾罵，藉機圖謀政治利益，當下最重要的是責成相關機關檢討、懲處，莫再藉災難遂行政治鬥爭，朝野攜手讓傷害降到最低，協助受災戶早日走出傷痛。