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拚防疫也顧市政　林智堅：用招商、建設翻轉竹市

▲新竹市長林智堅今赴市議會進行第十屆第6次定期會施政報告。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今赴市議會進行第十屆第6次定期會施政報告。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市林智堅市長今赴市議會進行第十屆第6次定期會施政報告，他特別再次感謝，五大醫院、33家診所醫護人員、防疫志工隊在疫情期間「挺身而出」，協助市府施打疫苗，竹市已逾37萬人接種，疫苗涵蓋率已超過8成，預估近期竹市第一劑覆蓋率有望達到全國第一。除建設不停歇，市府更持續復甦經濟，不僅找來日本知名蔦屋書店進駐，更持續推動建設，打造熱門景點，讓旅客來竹市不再只是洽公，更可到此一遊。

林智堅說，防疫過程中不斷與時間賽跑，新竹市40天內設置4處社區篩檢站、9處大型疫苗施打站，市府人力吃重，感謝志工無懼風險「挺身而出」，讓防疫工作、疫苗施打都更加順利。

林智堅補充，因疫苗施打將是長遠工作，他也感謝33家診所加入接種站所，為民眾提升疫苗施打量能與便利性，市府與醫護攜手，讓上班族享有更彈性接種時間。

林智堅表示，竹市 Covid-19確診個案中多為家戶傳染，為阻斷傳播練，市府也召集12家防疫旅館業者們，提供796間客房，累計至今入住人次也超過1萬人。

另外，林智堅說，市府兼顧防疫與市政，新竹漁港改造已達七成，不只新完工的波光市集，也全新打造「新竹漁港直銷中心」，屆時所有海鮮餐廳，都將有最美的海景第一排。另外，市府也積極招商「全球最美書店」蔦屋書店明年將進駐竹市大魯閣湳雅廣場，打造竹市另一個觀光景點，更盼帶動地方發展。

林智堅表示，透過招商，透過推進各重大建設，讓竹市翻轉洽公城市形象，旅客都特地到此一遊。

最後，林智堅補充，市府也盼促進科技產業持續蓬勃發展，他提出「竹科X」計畫，由台肥出地、科技部補助180億元，聚焦發展AI（人工智慧）、IOT（物聯網）等軟體，預定年底發包，兩年內完工。

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