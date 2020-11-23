竹市16議員「邀連署拒絕萊豬」　市長林智堅拒簽：不太適合



▲新竹市16位議員連署簽名「堅拒萊豬進入新竹市」。（圖／新竹市議會提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市議會國民黨團23日在市議會聯合質詢，簽名連署「堅拒萊豬進入新竹市」、宣示「捍衛食安拒絕萊豬」，國民黨團總召吳青山帶著16位議員相繼連署，並在議事廳裡交由副議長余邦彥與議長許修睿簽名之後，送請市長林智堅簽名，只是，林智堅市長最後以「不太適合」為由拒絕簽名。

總召吳青山表示，今天的這個舉動主要是要清楚表達國民黨團捍衛食安的立場，很遺憾市長拒絕簽名合照。發言人黃美慧表示，林市長號稱最守護新竹市民，但是一旦遇到中央政令時，就只能站在執政黨黨意，放棄新竹市民的權益。幹事長李國璋則是針對食安法與校園衛生法的矛盾之處，要求政府以保護兒童食安權益為優先來檢討改善。

▲總召吳青山表示，今天的這個舉動主要是要清楚表達國民黨團捍衛食安的立場，很遺憾市長拒絕簽名合照。

新竹市衛生局代理局長楊清媚說，現行〈新竹市食品安全衛生管理自治條例〉和中央標準一致，未來將持續依循全國標準，包括依規要求業者落實產地標示、強化溯源管理，也會加強稽查；至於議員們今提出食安法、校園衛生法有矛盾之處，實為誤解，教育部於本月3日已修訂「學校外訂盒（桶）餐採購契約（參考範本）」，讓學校能更有效規範廠商，契約對學校而言是直接執行的依據，「契約訂好，廠商不接受契約，就不能簽約，契約是依學校衛生法授權，去立法管理食材源頭。」

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