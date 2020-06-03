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市政考察新竹市立動物園　林智堅：持續推動生命教育

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▲市長林智堅與議長許修睿帶領市府與議會前往動物園實地了解現況。（圖／新竹市政府提供）

▲市長林智堅與議長許修睿帶領市府與議會前往動物園實地了解現況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市議會第十屆第3次定期會，3日到新竹市立動物園進行市政考察，會中市府詳細報告新竹市立動物園成果、整體效益與營運管理方面的改善，並由新竹市長林智堅與議長許修睿帶領市府與議會前往動物園實地了解現況，林智堅強調，友善動物、保留老樹與歷史記憶、推動生命教育是新竹市立動物園三大核心目標，新竹動物園今(109)年一月重新開幕後，入園數創下37萬歷史新高、營收亦創下新高。

林智堅特別感謝市議會對新竹市立動物園的支持，重新開幕後備受市民與國人喜愛，入園數創新高，友善動物的理念更受到大眾肯定，已成為新竹市重要的休閒觀光與生命教育場域，在後防疫時代歡迎全國民眾都可以來新竹市旅遊，一覽新竹市立動物園的嶄新面貌。

新竹市議會議長許修睿表示，新竹市立動物園是許多市民的共同回憶，改造成果有目共睹，動物的生活環境比以前大上1.5到2倍，動物園整體空間更加開闊，今日特別帶領議會來進行實地考察，他也提醒市府，必須精益求精，持續改善進步，他也推薦國人新竹市立動物園是很好的旅遊與生命教育場域。

產業發展處長張力可表示，自動物園去(108)年12月底重新開幕以來，人流量及營收均有顯著成長，對比過去，104年動物園單月人數最多達6萬人，而109年單月人數則高達37萬人，104年單月收入最高達1百萬餘元，109年單月收入最高達1千1百萬元，動物園也會秉持初衷，逐年提升動物福利，繼續提供遊客最佳服務。

城市行銷處長顏章聖表示，動物園在林智堅市長向中央爭取經費及市府團隊的努力下，去年底重新開幕，改善生活環境、設施景觀及過去傳統獸欄展示方式，保留歷史回憶重新修復保存，動物生活空間擴建與動物友善生活環境，依動物習性提供不同展示方式，提升動物知識及生命教育，打造遊客友善無障礙的休憩環境，重新串聯人與動物間關係，塑造新竹市指標性新地景。

張力可指出，林智堅市長強調新竹市立動物園以在「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」做為出發點，計畫完成後不只改善環境，工作團隊更定期健檢管控動物們健康情形，並提供多元棲架設施增加環境豐富性，更透過公私部門跨域合作，推廣教育體驗課程。

會後，市府局處首長與議員們也一同前往新竹市立動物園，考察園內各區設施景觀，林智堅表示，全園區維護管理需時時維持最佳狀態，並以動物福祉與環境為最優先考量，延續友善動物、保留歷史回憶及生命教育核心目標，提供最佳生命教育場域。

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