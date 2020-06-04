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市政考察東門城及護城河　新竹市備戰迎接2021台灣燈會

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▲市長林智堅與議長許修睿帶領市府與議會前往動物園實地了解現況。（圖／新竹市政府提供）

▲市長林智堅與議長許修睿帶領市府與議會前往動物園實地了解現況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市議會第10屆第3次定期會，4日到東門城及護城河，針對「排水改善、東門城及護城河周邊景觀改善工程」進行市政考察，會中市府詳細報告工程內容與施工現況，並由新竹市長林智堅、議長許修睿及副議長余邦彥帶領市府與議會前往護城河，了解最新工程進度與未來規畫。林智堅表示，東門城見證了新竹的城市發展，意義非凡，這次整體改善以迎接2021台灣燈會，希望提供遊客更佳的觀賞環境、也讓市民平時能有優質的散步休憩空間。

林智堅感謝議長帶領議會前來東門城周邊考察工程現況，除了整體改造東門城與周邊環境，去年517急降雨造成積淹水，議會十分關心，本次工程特別辦理排水改善工程，讓民眾不用擔心大雨影響到生命財產安全。

許修睿表示，今日主要前來觀看排水系統改善與河堤整理情形，深刻感受到市府的用心，希望東門城與護城河周邊景觀改善後，能一同迎接明年燈會，吸引全國民眾前來新竹參觀。

工務處處長吳堂安表示，為解決東大排(護城河)與兩側雨水下水道連結性不足，護城河出水口與兩旁下水道彎折點過多，影響水流使河道不易排水，增加淹水風險，因此辦理「東門城及護城河排水改善工程」，改善排水管路及增大通水斷面積，提升排水效率。

都發處代理處長許志瑞表示，「東門城圓環改善工程」將進行東門城廣場、親水平台及街舞地下道等三處區域優化，整理簡化目前雜亂的地景、擴大活動面積形成完整的廣場空間，讓這個歷史建築空間更貼近人群。

城銷處處長顏章聖表示，「護城河周邊景觀改善工程」是護城河20年來最大的改善工程，改善林森路至中央路段，以「修舊如舊」的精神，翻新護城河沿岸的老舊設施，進行河底清淤、重鋪底層卵石與跳石、補種植栽並改善照明設施，提升整體環境，由於護城河將是2021台灣燈會在新竹的主燈區之一，也為燈會提前做好準備。

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