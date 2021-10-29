明年教召14天！七年級「衰事再+1」崩潰了：搞一堆大叔有屁用

▲去年才宣布延召，今年又公告，有1萬名後備軍人訓期將延長至14天。（示意圖／翻攝自臉書／國防部發言人）

記者周亭瑋／綜合報導

國防部長邱國正昨（28）日指出，1萬名後備軍人明年將接受14天教召，其餘則維持5天訓期。消息一出，讓去年才因延召哀號的七年級生再度躺槍，絕望直呼「賽X娘，又是七年級中招，能不能放過我們！」

去年10月間，共機屢次擾台引發兩岸關係緊張，當時國防部規劃延長教召年限，從8年改到最長15年，對象為1年義務役男；換言之，以1994年前出生的七、八年級生為主。

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沒想到時隔1年，在立法院外交委員會質詢時，國防部長邱國正表示，明年「1年1召、訓期14天」要進行驗證，預估約1萬多名後備軍人試行14天訓期，其他人則照原本的5天訓期，1年可以施訓將近11萬後備軍人。

▲消息讓七年級生大崩潰。（示意圖／翻攝自臉書／國防部發言人）

消息讓網友炸鍋，氣得在PTT發文直呼「本來5天教召已經很靠北了，現在跟我說14天？八年級，年輕的你不找，也沒說4個月兵役的要不要教召，我服兵役比別人長了，還要教召，一堆挺著小肚子的中年男子是要衝三小？」

對此，鄉民也洗版狂戰，「疫苗最後打，當兵排第一，七年級可憐哪」、「1萬多個中年肥宅要被關14天QQ」、「教召找七年級根本莫名其妙，隨時會除役，完全就是浪費跟作秀而已」、「反正七年級已經騙不到了，玩死你們」、「現役的役期不敢改，搞一堆大叔有屁用」、「你不懂嗎？上陣送死七年級優先啊」。