　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍高階將領：美軍秘密協訓20年　因亞太局勢浮上檯面

▲▼美國海軍陸戰隊CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）大型直升機。（圖／達志影像／美聯社）

▲「華爾街日報」10月披露五角大廈文件，指至少有23名美軍陸戰隊成員常態性駐台。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

總統蔡英文證實美軍在台協訓國軍，引起討論。一名高階將領28日表示，美軍協訓國軍時間已超過20年，近年因區域情勢改變，美方對這些議題漸不避諱，包括特戰部隊與美方交流頻密，6人分遣隊的作戰編制就源自美軍。

總統蔡英文26日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪首度證實，美軍在台灣協助訓練國軍，也是首度以總統高度證實這項議題；國防部長邱國正今天在立法院備詢兩度強調，美軍與國軍都有交流並協訓，屬交流範疇，但無部隊進駐。

過去美軍協訓國軍訊息時有耳聞，近期最為著名的例子，為2020年6月美軍特戰第一總隊播放一支名為「卓越（Excellence）」的宣傳影片，畫面出現美軍官兵與國軍UH-60M黑鷹直升機同框畫面，直升機尾翼更清楚出現「陸軍」兩字，共同執行戰傷救護等科目，當時國防部僅回應，皆屬正常軍事交流，不對個案評論。

一名高階將領接受中央社訪問時表示，對於目前確切協訓內容，因屬機密不能多談，但他強調，「美軍協訓國軍多年，至少已20年了」，但國防部對外的回應都是「涉及軍事交流，不對外表達意見」，最主要的原因還是政治因素，若沒有經過對方同意而逕自證實，恐會造成政治事件。

至於為什麼近年來，美軍協訓國軍的議題頻曝光。將領指出，主要是亞太的區域情勢已經改變，中國的行事作風已激起周邊國家的不滿，加上美軍從戰略模糊轉向清晰，讓許多國家醒了過來，在目標一致的前提下，對於這些議題漸漸不再避諱，同時美軍也希望與盟國合作，箝制中共軍事威脅。

此外，美軍與台灣特戰部隊的協訓與交流相當頻密，兩名階級分別為少校、中校的軍方人士接受中央社採訪時表示，陸軍特種作戰指揮部的分遣隊作戰編制，就是仿效美軍特戰分遣隊（ODA，Operational Detachment Alpha）規模及運用方式，採6人（1組）、12人（2組）、24人（4組）方式，由具備前管、前觀、爆破、狙擊、救護、通訊不同專長士官兵組成，「這些作戰思維，都是跟美方交流而來」。

他們指出，近年台灣對美軍購各式新式武器，例如對美採購108輛的M1A2T新式戰車抵台前軍方必須進行掩體、保修廠等相關改建工程，美方及廠商曾派員至營區現勘，並提出工程建議及方向，這些都屬於交流的一環。

不過，有別於目前的「協助訓練」性質，熟悉台美軍事歷史、著名軍事文物收藏家彭斯民接受中央社訪問表示，美國在1949年國民黨政府撤退來台後，就引用「480公報」提供台灣軍事援助，1950年韓戰爆發後，美方因發覺台灣的重要性，於1951年5月在台成立「美軍顧問團」（MAAG），緊接在1955年成立「美軍協防台灣司令部」（USTDC）後，開始有美軍官兵派駐台灣。

後因1979年1月1日台美斷交、同年4月10日訂定「台灣關係法」後，MAAG和USTDC便停止運作。

彭斯民指出，當時駐台官兵多由美國陸軍、海軍、陸戰隊與空軍組成，其中又以美空軍官兵人數最多。

至於為何是空軍人數最多，彭斯民解釋，因越戰期間台灣作為美軍的後勤補給轉運站，光是清泉崗基地，僅C-130飛行員及地勤相關人員就超過3000名，此外該基地同時作為B-52轟炸機、KC-135加油機備用機場，所以清泉崗基地的跑道長度和強度也都優於台灣其他的空軍基地。

彭斯民也引述資料指出，八二三砲戰期間，一度有高達1萬9000名美軍協防，當時美國空軍更直接接管台灣及澎湖的空防；另外，越戰全盛時期，大致維持1萬名美軍在台。

根據空軍司令部網站上的公開檔案，美軍在民國52年曾進駐台中清泉崗基地，並於68年撤離，進駐時間長達16年，期間受美軍的指導與支援，使官兵不論在飛行、修護、補給、航管、氣象等能力獲得進步，奠定現代化空軍的基礎，甚至目前也設立「美軍駐清泉崗基地足蹟館」。

▼美國海軍陸戰隊。（資料照／路透社）

▲▼美國海軍陸戰隊在烏克蘭參加聯合軍演。（圖／路透社）

 
ET快訊
2波變天「雨報到」！災害預報士示警：12月冷空氣強
湖口營區砲擊演訓傳山林大火　靶場火光沖天
宛宛兒網路走紅「30歲買第3間房」！曝成功祕訣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍高階將領：美軍秘密協訓20年　因亞太局勢浮上檯面

美女議員戴瑋姍PO文「眼睛哭得紅紅的」　委屈問：我能放手嗎

快訊／傳遷籍烏日出戰立委補選　林靜儀晚間回應了

蔡英文證實美軍駐台後　2架次共機擾台！我軍廣播驅離

國台辦批蔡英文「拿民眾血汗錢買軍火」　陸委會：台灣不屈服威脅

陳世凱扮補選助攻手、PO文力挺　林靜儀：牽手一起拚

基隆捷運一變再變　謝國樑：主政者沒問過基隆民眾意見

蔡英文首證實美軍駐台協訓　他分析：台灣應是中國是否動武關鍵因素

林靜儀10大金句　藍青年：這招絕！推比陳柏惟更誇張的人

第一劑覆蓋率70％　蔡英文賀「提前達標」：謝謝大家團結努力

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

王思佳豪砸50萬布置女兒閨房　「萬把塊名牌嬰兒裝」衣櫃大爆滿

台中男「跟女友吵架」全裸躲山裡 喝溪水、吃樹果...原始生活過6天

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

國軍高階將領：美軍秘密協訓20年　因亞太局勢浮上檯面

美女議員戴瑋姍PO文「眼睛哭得紅紅的」　委屈問：我能放手嗎

快訊／傳遷籍烏日出戰立委補選　林靜儀晚間回應了

蔡英文證實美軍駐台後　2架次共機擾台！我軍廣播驅離

國台辦批蔡英文「拿民眾血汗錢買軍火」　陸委會：台灣不屈服威脅

陳世凱扮補選助攻手、PO文力挺　林靜儀：牽手一起拚

基隆捷運一變再變　謝國樑：主政者沒問過基隆民眾意見

蔡英文首證實美軍駐台協訓　他分析：台灣應是中國是否動武關鍵因素

林靜儀10大金句　藍青年：這招絕！推比陳柏惟更誇張的人

第一劑覆蓋率70％　蔡英文賀「提前達標」：謝謝大家團結努力

國軍高階將領：美軍秘密協訓20年　因亞太局勢浮上檯面

【小玉換臉謎片】盜臉色情謎片網路流傳　專家爆下架方式

【投資詐騙3】冒充火幣管理員！Telegram投資詐騙群　害他賠80萬

美女議員戴瑋姍PO文「眼睛哭得紅紅的」　委屈問：我能放手嗎

新北兒藝節搶搭10月花火潮　線上觀賞奇幻草原焰火秀免卡位

新北「猜我是誰」詐千萬！幕後首腦是八年級女　籌組22人收簿集團

快訊／傳遷籍烏日出戰立委補選　林靜儀晚間回應了

宋芸樺拉「圈內人群組」…聊整天才發現加錯人！驚問：那你是誰？

歐陸球員進軍台灣職籃？　塞瑟夫：盡力展現歐洲球風

未來10年小心資安攻擊！　金管會副主委點出3大課題

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

政治熱門新聞

傳遷籍出戰立委補選　林靜儀晚間回應

林靜儀10大金句　藍青年：女版陳柏惟

快訊／蘇貞昌裁示：11／2起KTV免戴口罩、八大行業逐步解封

柯文哲突襲議員辦公室　呱吉動怒捶桌

蔡英文證實美軍駐台後　2架次共機擾台！我軍廣播驅離

國台辦稱「不計成本打擊台獨」　陸委會回應

外媒指國軍都在掃地　邱國正：居家要整理

新北耶誕城辦不辦？　侯友宜預告：12月初一定開城

陳柏惟首向邱國正致歉　結業報告結束任期

民進黨確定派「最強女醫師」出戰台中補選！

陳世凱扮補選助攻手、PO文力挺　林靜儀：牽手一起拚

快訊／ 蘇貞昌正式拍板　全國軍公教明年調薪4%

戴瑋姍PO文　眼睛哭得紅紅的

他成綠營罷免目標？　羅智強：反對「雙標式」修門檻

更多熱門

相關新聞

美協防台？　國台辦：只會帶來兵災

美協防台？　國台辦：只會帶來兵災

蔡英文總統接受《美國有線電視新聞網》(CNN)專訪，首度承認有美軍駐台，並且強調深信如果台海爆發危機，美國會「協防台灣」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（28日）回應，民進黨當局「以武拒統」、「倚美謀獨」，拿台灣民眾的血錢購買軍火只會給台灣民眾利益帶來損害，帶來兵災。

快訊／蔡英文證實美軍在台協訓　外交部：台美合作深化

快訊／蔡英文證實美軍在台協訓　外交部：台美合作深化

「習近平是大國領導人」　蔡英文：希望兩岸能找到解決歧見途徑

「習近平是大國領導人」　蔡英文：希望兩岸能找到解決歧見途徑

邱國正勉勵東沙官兵「我死則國生」

邱國正勉勵東沙官兵「我死則國生」

蔡英文認「美軍駐台協訓」 陸外交部：分裂國家的人沒有好下場

蔡英文認「美軍駐台協訓」 陸外交部：分裂國家的人沒有好下場

關鍵字：

國軍美軍台海局勢亞太地區協訓駐軍國防部

讀者迴響

熱門新聞

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

2波變天雨報到　賈新興：12月冷空氣強

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

湖口營區砲擊演訓傳山林大火　動員搶救6小時

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

社區保全痛毆男住戶　竟因以為他是機師

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

不爽王必勝改口！女主播嗆爆說謊：渣男就是爛

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

爸媽留「8000萬現金」他卻想放棄繼承　暗黑原因曝

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

經痛女狂吞「5顆日本神藥」！醫一照驚呆：破15個洞

《認哥》收視率急召新成員救收視！

涉毒議員千金起底！2.7萬粉絲小網紅

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

王思佳豪砸50萬布置女兒閨房　「萬把塊名牌嬰兒裝」衣櫃大爆滿

王思佳豪砸50萬布置女兒閨房　「萬把塊名牌嬰兒裝」衣櫃大爆滿

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面