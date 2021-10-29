國軍高階將領：美軍秘密協訓20年　因亞太局勢浮上檯面

▲「華爾街日報」10月披露五角大廈文件，指至少有23名美軍陸戰隊成員常態性駐台。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社



總統蔡英文證實美軍在台協訓國軍，引起討論。一名高階將領28日表示，美軍協訓國軍時間已超過20年，近年因區域情勢改變，美方對這些議題漸不避諱，包括特戰部隊與美方交流頻密，6人分遣隊的作戰編制就源自美軍。

總統蔡英文26日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪首度證實，美軍在台灣協助訓練國軍，也是首度以總統高度證實這項議題；國防部長邱國正今天在立法院備詢兩度強調，美軍與國軍都有交流並協訓，屬交流範疇，但無部隊進駐。

過去美軍協訓國軍訊息時有耳聞，近期最為著名的例子，為2020年6月美軍特戰第一總隊播放一支名為「卓越（Excellence）」的宣傳影片，畫面出現美軍官兵與國軍UH-60M黑鷹直升機同框畫面，直升機尾翼更清楚出現「陸軍」兩字，共同執行戰傷救護等科目，當時國防部僅回應，皆屬正常軍事交流，不對個案評論。

一名高階將領接受中央社訪問時表示，對於目前確切協訓內容，因屬機密不能多談，但他強調，「美軍協訓國軍多年，至少已20年了」，但國防部對外的回應都是「涉及軍事交流，不對外表達意見」，最主要的原因還是政治因素，若沒有經過對方同意而逕自證實，恐會造成政治事件。

至於為什麼近年來，美軍協訓國軍的議題頻曝光。將領指出，主要是亞太的區域情勢已經改變，中國的行事作風已激起周邊國家的不滿，加上美軍從戰略模糊轉向清晰，讓許多國家醒了過來，在目標一致的前提下，對於這些議題漸漸不再避諱，同時美軍也希望與盟國合作，箝制中共軍事威脅。

此外，美軍與台灣特戰部隊的協訓與交流相當頻密，兩名階級分別為少校、中校的軍方人士接受中央社採訪時表示，陸軍特種作戰指揮部的分遣隊作戰編制，就是仿效美軍特戰分遣隊（ODA，Operational Detachment Alpha）規模及運用方式，採6人（1組）、12人（2組）、24人（4組）方式，由具備前管、前觀、爆破、狙擊、救護、通訊不同專長士官兵組成，「這些作戰思維，都是跟美方交流而來」。

他們指出，近年台灣對美軍購各式新式武器，例如對美採購108輛的M1A2T新式戰車抵台前軍方必須進行掩體、保修廠等相關改建工程，美方及廠商曾派員至營區現勘，並提出工程建議及方向，這些都屬於交流的一環。

不過，有別於目前的「協助訓練」性質，熟悉台美軍事歷史、著名軍事文物收藏家彭斯民接受中央社訪問表示，美國在1949年國民黨政府撤退來台後，就引用「480公報」提供台灣軍事援助，1950年韓戰爆發後，美方因發覺台灣的重要性，於1951年5月在台成立「美軍顧問團」（MAAG），緊接在1955年成立「美軍協防台灣司令部」（USTDC）後，開始有美軍官兵派駐台灣。

後因1979年1月1日台美斷交、同年4月10日訂定「台灣關係法」後，MAAG和USTDC便停止運作。

彭斯民指出，當時駐台官兵多由美國陸軍、海軍、陸戰隊與空軍組成，其中又以美空軍官兵人數最多。

至於為何是空軍人數最多，彭斯民解釋，因越戰期間台灣作為美軍的後勤補給轉運站，光是清泉崗基地，僅C-130飛行員及地勤相關人員就超過3000名，此外該基地同時作為B-52轟炸機、KC-135加油機備用機場，所以清泉崗基地的跑道長度和強度也都優於台灣其他的空軍基地。

彭斯民也引述資料指出，八二三砲戰期間，一度有高達1萬9000名美軍協防，當時美國空軍更直接接管台灣及澎湖的空防；另外，越戰全盛時期，大致維持1萬名美軍在台。

根據空軍司令部網站上的公開檔案，美軍在民國52年曾進駐台中清泉崗基地，並於68年撤離，進駐時間長達16年，期間受美軍的指導與支援，使官兵不論在飛行、修護、補給、航管、氣象等能力獲得進步，奠定現代化空軍的基礎，甚至目前也設立「美軍駐清泉崗基地足蹟館」。

▼美國海軍陸戰隊。（資料照／路透社）