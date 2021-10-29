「汽機車都禮讓行人」他一到台北驚呆　網曝真相尷尬了：真的有差

▲原PO覺得台北的汽、機車比較會讓行人先過。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「行人路權」雖能讓行人在穿越馬路時先行通過，不過也有些車子仍不願減速讓路。就有網友發文表示，他日前到台北玩時，發現很多汽、機車都會讓行人先走，讓他訝異不已，因為住中部的他從未看過這種事。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼台北人都會讓行人先行」為題發文，提到他日前到台北玩時，注意到號誌燈一轉為綠，汽、機車都會讓行人先過；而住在中部的他就無奈，當地行人如果沒有讓車子先過，自己恐怕會受傷，「開始戰南北！」

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貼文一出，網友紛紛留言回應，「台北小巷也會讓啦，素質本來就比較高」、「台南也會讓啊，交通全台灣都差不多啦」、「在大安區上班，幾乎都會讓」、「我是會讓啦，每次看到行人讓我就很無奈」、「台中現在也會了，會罰真的比較乖」。

▲有網友覺得台北警察抓比較嚴。（示意圖／記者蔡惠如攝）

不過也有些網友搖頭表示，「只限台北市少數幾個路口而已啦」、「哪來會讓？一堆計程車根本不讓」、「台北汽車大多會讓，機車大多不會讓」、「沒有，其實台北計程車都不讓的」、「你在台北等行人很容易被後面計程車叭」、「屁啦，我每天都差點被撞」。

此外，也有些人認為，台北的汽、機車會禮讓行人只是因為不想被罰，「因為警察抓很兇，出台北市行人根本不是人」、「因為有強制規定啊」、「不要跟錢過不去」、「有罰有差」、「因為警察會開罰單」、「台北會抓有差」、「警察會抓你沒禮讓行人」、「是會不會抓的問題，我的同事平時在高雄也不太讓，到台北一定讓」、「因為有人會檢舉啊」。