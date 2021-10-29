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安卓超普遍！他求解「iPhone為何不做返回鍵」　果粉喊真心話

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone在穩佔市場龍頭寶座的同時，也不乏質疑聲浪，像是嫌棄醜瀏海、充電速度被吐槽等，就有網友提出，安卓手機普遍都有返回鍵，「為什麼蘋果手機遲遲不做呢？」一席話掀起熱論，不少果粉也吐露真實看法。

網友在PTT直言，「為什麼蘋果手機不做返回鍵呢？以公司的技術是做得出來的吧？蘋果算是蠻願意接受用戶反饋的企業，像小白點就是看大家常常用，所以乾脆內建，而且他們也很願意致敬其他廠的優點，例如120Hz螢幕等等都有在跟進，基於以上，蘋果應該是有能力、也有心態去做的。」

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他表示，若怕用戶不習慣，其實也能做成「可在設定開關」此鍵，讓大家自己選擇是否使用，「這麼好的功能為何遲遲不做呢？我很好奇。」

▲▼安卓手機。（圖／ETtoday資料照）

▲安卓手機普遍都有返回鍵。（圖／ETtoday資料照）

對此，許多鄉民直言，「事實上，只有拿安卓的人在叫好，多數蘋果使用者不在乎」、「兩家都用過，真心覺得有沒有沒差，螢幕邊緣就可以滑」、「真要說，習慣問題而已，要返回很多APP可以自己做，不會覺得哪裡不便」、「不要拿安卓的操作邏輯去問iOS喔」、「返回鍵一點都不重要，就跟你用習慣微軟視窗，用其他再好的系統都不順手」、「我同時用雙系統，覺得有沒有完全沒差」、「大部分用戶就沒感覺需要啊，傻眼看隔壁棚急跳腳」、「安卓返回鍵都快取消了」。

但也有人忍不住酸道，「蘋果就一神教」、「蘋果要你習慣它，而不是迎合你改變」、「還沒重新定義完，再等等」、「蘋果給什麼就乖乖用，不然就會被講滾回去」、「蘋果用心良苦，不能用臉部辨識的地方就是不夠安全」。

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