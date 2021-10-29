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王浩宇預測四大公投案　「這兩案」有機會贏！

▲▼民進黨桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

四大公投案將於12月18日登場，國民黨將此定調為對蔡政府的不信任票，力拚全數過關，總統蔡英文昨天明確表態呼籲投下「四個不同意」，並規劃至各地舉辦公投說明會。對此，桃園市前議員王浩宇表示，不必太過悲觀，核四及藻礁公投有機會贏。

藍綠將本次四大公投案視為2022前哨戰的對決，12月18日的四項公投案為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。

王浩宇表示，雖然最新民調顯示四個公投通過的可能性高，但目前表示會投同意票的民眾中，民進黨、台灣基進支持者就佔15%~20%；「這是總統表態可以影響的部分的」。

王浩宇認為核四公投有機會外，我們也有機會贏藻礁公投，至於公投綁大選跟萊豬公投，我們還要更努力。

今年12月18日將有4大公投案舉行，根據中選會8月8日完成造冊的統計，今年投票權人數初步估算1988萬2378人，若依「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻約498萬票。中選會副主委陳朝建指出，中選會依法將於12月14日前，再公告確定的投票權人人數。

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