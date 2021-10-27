決戰4大公投！國民黨夜宿凱道49天　喚醒「總統府裝睡的人」

▲總統府。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

今年12月18日將有4大公投案舉行，分別為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。為了迎戰公投，國民黨主席朱立倫在本周六全代會將宣示啟動1218場公投街講，並進行夜宿凱道49天活動，誓言喚醒總統府內裝睡的人。據了解，國民黨目前已借凱道路權，將從30日開始夜宿。

國民黨訂出4大戰術，首先，由羅智強領軍夜宿凱道49天外；第二，林為洲配合秋鬥的民間團體，從屏東行腳到凱道 ；第三，舉辦1218場街頭宣講，倡導民眾12月18日投下公投票；最後，要在12月12日凱道大會師時，舉辦大型造勢活動，全力催出公投案全壘打氣勢。

國民黨籍台北市議員羅智強昨（26日）也在臉書表示，去年8月開始這一年多的時間，催生公投綁大選公投、反萊豬公投到騎摩托車、騎腳踏車環島力拚兩項公投的連署，加上數百場風吹日曬雨零的街頭演講，全力以赴的宣傳公投而現在，1218，將是公投的最後一哩路。

羅智強表示，從這個禮拜六（10/30）起結合黨內的同志夥伴，風雨無阻夜宿凱道49天，將會透過直播評論、清晨繞行總統府府前升旗等活動，提醒府內裝睡的人，民主國家，人民當家作主，當政府的政策違反民意時就必須讓人民自己做決定。