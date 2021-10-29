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立委補選與公投脫勾引爭議　蘇貞昌：補選對人、公投對事

記者陳家祥／台北報導

中選會28日台中市第2選舉區缺額補選投票日期，定於2022年1月9日（星期日）舉行投票，確定與年底四大公投案脫鉤。針對外界質疑有政治考量，行政院長蘇貞昌說，補選是選人、公投是對事，這本來就人跟事分開，也是立法院的法律規定，我們也都依這樣的原則辦理。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

中選會說，經今日邀集考選部、教育部、經濟部、內政部民政司、內政部戶政司、內政部警政署、台中市選舉委員會等機關召開選務工作協調會議會商，並提經今日委員會議討論，考量補選完成期限、選務籌辦時間、避免與考選部、教育部等機關舉辦的考試同日以免影響應試考生投票權的行使，避免與紀念日及節日放假同日等因素，決議定於2022年1月9日舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。

中選會也補充說明，公職人員補選與公民投票是否於同日舉行投票，《公職人員選舉罷免法》及《公民投票法》兩項法律均無明文。該會委員會議經考量下列因素，決定本立法委員缺額補選定於2022年1月9日舉行投票：

一、公職人員補選是對「人」的投票，公民投票則是對「事」的投票，2019年6月21日修正公布的《公民投票法》第23條固定公投日期，並規定公民投票每2年舉行1次以錯開選舉年，係為避免對「人」投票與對「事」投票同時舉行，模糊公投議題焦點，公投與補選分開辦理，可有效確保補選結果及公投結果與民意一致。

二、公職人員補選的選舉人、候選人與全國性公民投票的投票權人年齡及居住期間規定均不同，宣傳活動、投票所秩序及選務人員相關規制程度亦不同，補選與公投分開辦理，選舉人、候選人及選務人員不會有混淆之虞。

三、因受新冠肺炎影響，2021年全國性公民投票改定於2021年12月18日舉行投票，投票權人仍以原投票日2021年8月28日有投票權資格之投票權人為限，投票權人於2021年8月9日（含當日）以後遷出者，仍應在原戶籍地投票所投票。公職人員補選是否與公民投票同日舉行投票，亦宜考量會否因選舉人須返回原戶籍地投票所投公投票，致須異地投公投票及選舉票，或恐因此無法完整行使投票權，影響其投票權益。

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