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獨／藍綠決戰12/18　4大公投過關門檻估「498萬票」

▲▼公投票匭。（圖／記者李毓康攝）

▲公投票匭。（示意圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

今年12月18日將有4大公投案舉行，根據中選會8月8日完成造冊的統計，今年投票權人數初步估算1988萬2378人，若依「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻約498萬票。中選會副主委陳朝建指出，中選會依法將於12月14日前，再公告確定的投票權人人數。

今年12月18日舉行的4大公投，內容分別為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。對於緊接而來的2022年直轄市與縣市九合一大選，民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫已將公投視為前哨戰的對決。

事實上，原本今年公投日期為8月28日，但恰巧遇上國內疫情大爆發，中選會參考中央疫情指揮中心專業意見與各地方政府及各縣市選委會意見，將今年的公投投票日延後至12月18日。

根據《公民投票法》規定，投票結果中，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者即為通過。

全國各地戶政事務所已於2021年8月8日完成投票權人名冊之編造作業，根據中選會初步統計，今年全國性公投投票權人總數1988萬2378人，其中男性976萬1319人，女性1012萬1059人。

若依照《公民投票法》中「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻約為497萬票，亦即4大公投案皆達到497萬張同意票，才算過關。陳朝建則表示，中選會依法將於2021年12月14日前再公告確定的投票權人人數。

國民黨方面，目前已訂出4大戰術，首先，由市議員羅智強領軍夜宿凱道49天；第二，立委林為洲配合秋鬥的民間團體，從屏東行腳到凱道 ；第三，共舉辦1218場街頭宣講，倡導民眾12月18日投下同意票；最後，12月12日舉辦凱道大會師，進行最後催票。

民進黨早在今年6月30日國內疫情爆發期間，就通過一項規模達5700萬元的特別預算案，其中包含因應公投所需的媒體宣傳和人事費用。身為黨主席的蔡英文26日也在中常會向黨公職祭出軍令，全力打好這一仗，她強調「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」。

▼四大公投案重點＆重要時程。（圖／記者許立昕整理製表）

▲▼四大公投案重點。（圖／記者許立昕整理製表）

▲▼四大公投案重要時程。（圖／記者許立昕整理製表）

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