批民進黨把核四變「政治題目」　柯文哲：現在慘了！不曉得怎麼收場

記者袁茵／台北報導

今年12月18日將迎來4大公投，其中包括珍愛藻礁、重啟核四等議題。過去主張不蓋核四的台北市長柯文哲，28日被民進黨籍台北市議員吳沛憶詢問，第三天然氣接收站是否比核四更加科學？柯文哲認為，最科學的方法是核二、核三別一下子關掉，讓再生能源追上來，不過「你們（民進黨）把它搞成政治題目，現在慘了，不曉得怎麼收場。」

柯文哲28日上午赴台北市議會專案報告。吳沛憶提到，柯文哲過去主張不蓋核四，也說沒人能說出核廢料如何處理、核災事故疏散計畫，倘若台灣發聲核災，大概會滅國，這點她自己也同意，因為核廢料確實是目前無解的問題，未來將迎來核四公投，倘若公投是贊成方通過，將有核四重啟問題，如果核四要重啟，還要蓋幾年才能蓋好？

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲認為，核四應該要重蓋才對。而吳沛憶則說，專家預估是「7+N年」最後答案也是N，因為7年是目前工程可掌握的部分，核四因為還沒完工、建照已過期，還得要先做環評，倘若重啟且重蓋，花費時間是N年，根本沒辦法掌握與預估。

吳沛憶提及，柯文哲很在意2025年台灣整體能源政策，但核四不可能是一個解方，因為「根本蓋不出來」，而柯文哲向來強調科學，請教在台灣整體能源政策上，第三天然氣接收站是不是比核四更科學、務實的方案？

柯文哲表示，核四是專業題目，最科學的方法是「核二、核三不要一下子關掉，讓再生能源追上來。」但問題是2025年要把核電停掉，「這下子麻煩了！」

吳沛憶指出，2025年非核家園並非政治決策，而是因為核電廠運轉期限將過期，已經超過30年的老舊電廠，難道還要繼續使用嗎？柯文哲則回應，核二、核三的使用執照可重新申請，但這題「現在看也是無解，不曉得怎麼辦。」這題本來就是科學題目，「不是要跟你抱怨，但是你們把它搞成政治題目，現在慘了，不曉得怎麼收場。」

最後，柯文哲強調，這題最安全的就是核二、核三延役，讓再生能源追上來。