快訊／蔡英文公投「四個不同意」　朱立倫怒嗆：個人算計

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

12月18日將舉行4個公投案投票，總統蔡英文27日在民進黨中執會發表談話，再次表達「四個不同意」立場。對此，國民黨主席朱立倫則回應表示，民進黨憑一黨之私、意識型態，憑個人算計，想要四個不過，他反諷是「四個不同意，台灣真沒力」。

朱立倫表示，四個公投一個有關食安、一個是公民權問題，一個針對環境環保，一個針對能源安全問題，這四個議題是民眾關心的重要議題，民進黨憑一黨之私、意識型態，憑個人算計，想要四個不過。

針對公投戰略，朱立倫指出，從這周末開始，七個星期、七七四十九天，這周末他會到凱道，跟公投的志工朋友們、發起的朋友們一起加油打氣。

國民黨訂出4大戰術，首先，由羅智強領軍夜宿凱道49天外；第二，林為洲配合秋鬥的民間團體，從屏東行腳到凱道 ；第三，舉辦1218場街頭宣講，倡導民眾12月18日投下公投票；最後，要在12月12日凱道大會師時，舉辦大型造勢活動，全力催出公投案全壘打氣勢。

國民黨籍台北市議員羅智強昨（26日）也在臉書表示，去年8月開始這一年多的時間，催生公投綁大選公投、反萊豬公投到騎摩托車、騎腳踏車環島力拚兩項公投的連署，加上數百場風吹日曬雨零的街頭演講，全力以赴的宣傳公投，而現在到1218，將是公投的最後一哩路。

羅智強表示，從這個禮拜六（30日）起將結合黨內的同志夥伴，風雨無阻夜宿凱道49天，會透過直播評論、清晨繞行總統府府前升旗等活動，提醒府內「裝睡的人」，民主國家，人民當家作主，當政府的政策違反民意時就必須讓人民自己做決定。

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