民進黨明起開講「四個不同意」　林飛帆轟朱立倫：把公投當政爭工具

▲總統蔡英文呼籲公投「四個不同意」。（圖／翻攝林飛帆臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

12月18日將迎來四大公投，民進黨副秘書長林飛帆29日表示，公投的「四個不同意」，是希望開放美豬消除貿易障礙、啟動能源轉型、保障公投順暢，不讓國民黨利用公投拖累台灣的發展，他批評，未見國民黨說明要將台灣帶到什麼方向，「只看到國民黨主席朱立倫將公投操作成政爭工具」。

林飛帆今在臉書發文「四個不同意，讓台灣繼續向前進」，表示關於公投的戰略，過去外界有很多的討論。前一個階段，「我和幾位執政團隊的成員，被賦予跟民間團體對話的任務」。

林飛帆強調，也許一些朋友不盡然能理解，但民進黨是從社會運動誕生的政黨，承載的也是各種對改革的期待，即便執政了，也希望竭盡全力與社會對話。「經過這段時間，我們也確實看到一些朋友轉變了對部分議題的看法」，希望政府和民間一起努力，找到對台灣更好的選擇。

林飛帆說，總統蔡英文已經正式定調，展開全面的社會溝通，說服大家投下「四個不同意」，不要讓國民黨利用公投拖累台灣的發展。年底的四項公投，朱立倫訴求的是對民進黨的恨。但我們主張的是對國家發展方向的選擇。

林飛帆認為，現在是「全球供應鏈重組」與「疫後經濟復甦」的關鍵時刻，「我們主張加速台美貿易正常化」，讓台灣有機會加入CPTPP，為下個階段的全球經貿佈局做準備，因此做出關鍵的決定開放美豬，採取國際標準，來消除台美間的貿易障礙。

林飛帆解釋，「我們啟動能源轉型，加緊腳步因應全球都關注的氣候變遷；為了安全，我們決定汰除核電；為了減少空污，我們積極用天然氣取代燃煤發電，這是為何三接重要的原因。為了公投的順暢，我們將公投與大選分開」。

林飛帆強調，「我們負責任的提出國家發展方向，也提出面對轉型的具體方法」。但國民黨從來沒有交代他們要將台灣帶到什麼方向，我們只看到朱立倫將公投操作成「信任投票」作為政爭工具。

林飛帆呼籲，明天，「我們將展開一連串的公投說明會；禮拜天，我也會和副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，一起到屏東向選民說明我們的主張。接下來我們也會深入各個地方，持續以行動說服選民」，爭取最大的支持，也希望大家可以一起來。

▼面對年底四項公投案，民進黨釋出四張圖一次看懂，為何要投不同意。（圖／民進黨提供，下同）

▼四大公投案重點。（圖／記者許立昕整理製表）

▼四大公投案重要時程。（圖／記者許立昕整理製表）