民進黨釋4張圖　一次看懂為何四項公投要投「4不同意」

記者陶本和／台北報導

針對國民黨大力推動年底「四大公投」，兼任民進黨主席的總統蔡英文27日宣示，全黨動員迎戰。民進黨方面，也推出4張圖，一次看懂，為何請民眾投下「四個不同意」，要確保台灣國際經貿參與、能源經濟發展。

▲面對年底四項公投案，民進黨釋出四張圖一次看懂，為何要投不同意。（圖／民進黨提供）



蔡英文下午表示，現在國民黨把公投操作成黨同伐異的工具，阻礙國家的發展，我們絕對要站出來捍衛。

在「反核四」方面，蔡英文指出，這是民進黨一貫的主張，因為地震帶的風險，以及混亂拼裝帶來的安全風險，連馬政府也只能在安全問題長期難解下，選擇封存核四。

蔡英文強調，全國也沒有任何一個縣市，願意接受核廢料的永久貯存，當年的疑慮都沒能解決，國民黨卻想利用公投重啟核四，我們不會同意。

▼面對年底四項公投案，民進黨釋出四張圖一次看懂，為何要投不同意。（圖／民進黨提供）



在「三接」方面，蔡英文表示，這是可以減少空污、均衡南北發電的重要建設，為了藻礁保育，我們執政後不僅大幅縮減開發規模，今年更進一步提出再外推方案。

她指出，國民黨從來不關心環保，也不在乎減煤，現在卻用這些藉口，來阻礙能源轉型，製造電力缺口，我們不會同意。

「美豬進口」方面，蔡英文表示，這是國家經貿整體布局的一環，我們已經展開台美TIFA對話，也已經正式申請加入CPTPP。她強調，談判有來有往，美豬只是市場的一種選擇，不是強迫購買，政府也保證基於國際標準、食品安全的前提來做好配套，國民黨想阻擋台灣走向國際，我們不會同意。

至於「公投綁大選」，蔡英文說，三年前造成選務混亂，甚至邊開票邊投票的情況，後來我們把選務分開，避免選舉爭議，現在國民黨想要故技重施，恢復公投綁大選，我們當然也不同意。

對此，民進黨也透過四張圖，希望民眾可以一次看懂民進黨對於本次公投案的基本態度與理由。民進黨青年部主任蔡沐霖表示，四個議案都對台灣有深遠的影響，請大家通通投下「不同意」，一同確保台灣國際經貿參與、能源經濟發展的黃金未來。

▲▼面對年底四項公投案，民進黨釋出四張圖一次看懂，為何要投不同意。（圖／民進黨提供）

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