蔡壁如彰化海濱宣傳公投　談民調超車國民黨：高興3分鐘就好

▲民眾黨立委蔡壁如（右）赴彰化呼籲「公投站出來」（下同）。（圖／台灣民眾黨彰化縣黨部提供）

記者高堂堯／彰化報導

台灣民眾黨立委蔡壁如「2021公投環台走一回」活動，26日來到彰化縣最熱門的景點「海空步道」，並參訪芳苑鄉能源局離岸風電，下午再轉往縣黨部籌備處與黨員、民眾舉行座談會；蔡壁如對民調超車國民黨表示「高興3分鐘就好」，也呼籲民眾12月18日站出來投下「2好（反萊豬和護藻礁）、2壞（公投綁大選和核四重啟）」神聖公投票，讓第三勢力提醒民進黨政府傾聽真正民意。

海空步道位於芳苑潮間帶濕地，黑色泥沙混合沙灘擁有豐富生態，包括海茄苳與水筆仔組成的紅樹林、萬歲大眼蟹、彈塗魚、小白鷺、黃頭鷺、夜鷺、蒼鷺、各種螺類、甲殼類等，海天一色，離岸與陸上風電風機也是當地的特色景觀；民眾黨指出，當天有不少黨員與民眾前往，黨幹部、志工等一一分送文宣，傳達保護生態等理念、提醒1218去投票，也有10多輛遊覽車、數百名遊客前往參觀時，許多民眾比讚表示認同，還有人大喊「加油！」

蔡壁如於座談會中表示，民眾黨支持護藻礁、反萊豬，不支持重啟核四、公投綁大選，有人質疑桃園藻礁不關彰化的事，但藻礁與其環境生態有7600年歷史，保育問題也反映整體台灣能源的問題；而核四被藍綠吵鬧40多年、花3千億元經費，一度電都沒發出，應到此休兵，否則第三勢力完全沒有空間；蔡壁如也說，以目前狀況看來，民進黨2025非核家園確定會跳票。

針對最新公布的民調，民眾黨支持度超車國民黨，蔡璧如說，高興3分鐘就好，台灣3、40年來都只有藍綠惡鬥，需要民眾黨代表的第三勢力和中道力量來制衡，希望透過理論、科學治國。

張雪如表示，彰化人相當關心萊豬、生態環境，尤其婆婆媽媽們最擔心萊豬造成家人的健康危害，但民進黨政府並沒有對人民說清楚、講明白；另已花幾千億又老舊的核四，還要再花高額預算才能重啟，很多民意也認為沒有必要，且核電用電佔比不高，應思考產業或民生發展節電產業才對。



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