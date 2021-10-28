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賴士葆批蔡英文「就是搞惡鬥」　公投「四個不同意」只會背離民意

▲▼賴士葆批蔡英文不肯虛心檢討政策是否背離民意。（圖／翻攝賴士葆臉書）

▲賴士葆批蔡英文不肯虛心檢討政策是否背離民意。（圖／翻攝賴士葆臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

12月18日將迎來四大公投，國民黨立委賴士葆28日批評，總統蔡英文說要阻止公投變惡鬥，但蔡英文鼓勵大家出來投不同意，不也是參與惡鬥嗎？背棄藻礁永存的承諾、違背當初在野堅持的瘦肉精零檢出「不肯虛心檢討政策是否背離民意，這樣只會離民意更遙遠」。

賴士葆今在臉書批評，今年5月份疫情已經在社區蔓延，蔡英文不關心疫情，還在臉書教導大家4大公投要投反對票。他表示，日前公布的民調顯示4大公投都會過關，蔡英文更急了，所以下達動員令全黨政及公職要下鄉進行宣傳，蔡英文心急如焚，以致她論述全篇失誤。或者從另一角度分析，是因為四大政策立論基礎都有疑義、都與民為敵，所以實在詞窮了，只好硬拗。

賴士葆認為，蔡英文說要阻止公投變惡鬥，把公投貼上惡鬥標籤，其實大誤，公投是直接民權的行使，蔡英文鼓勵大家出來投不同意，不也是參與惡鬥嗎？更不智的是想要把公投打成政黨惡鬥，以為如此，民進黨可以廉價收割因政黨支持度高而占上風，這樣一來是道地的錯估民意，因為公投議題非關藍綠，卻是攸關民生、環保與民權，民眾關心自身權益遠甚於關心政黨。

賴士葆強調，藻礁公投與重啟核四分明是環團發動，卻把環團栽贓成被政黨牽著鼻子走，模糊環團想要護衛世界稀有7千年藻礁的動機，這樣只有更加深與環團的嫌隙。再生能源還沒發展到位，倉促的廢核，帶來供電的吃緊，更多燃煤帶來空污的災難。蔡英文背棄自己說過藻礁永存的承諾，侈言環保，竟不覺得心虛。

賴士葆批評，蔡政府昨是今非，違背當初在野堅持的瘦肉精零檢出，如今民眾反對有毒萊豬，並不反美豬，蔡英文說萊豬進口讓民眾多一種選擇，不強迫購買，但是沒有標示萊豬，就是讓民眾在不知情之下吃了萊豬，犧牲民眾健康換取經貿利益，再歸咎國民黨阻擋台灣走向國際，這是邏輯大亂套。蔡政府罔顧民意，現在要以行政資源發動上百場說明會來洗腦宣傳，不肯虛心檢討政策是否背離民意，這樣只會離民意更遙遠。

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