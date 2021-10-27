快訊／蔡英文親揭不同意「四大公投」理由　下令全黨展開社會溝通

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文27日於中執會前，針對年底四大公投案，逐一說明民進黨4個「不同意」的理由，並宣示從本週六（30日）開始，民進黨要展開全面社會溝通，阻止公投變成惡鬥，讓改革能持續推動，讓國家繼續前進。

對於年底的四大公投案，蔡英文強調，用公投深化民主是民進黨一直追求的價值，但國民黨現在把公投操作成黨同伐異的工具，阻礙國家發展，民進黨絕對要站出來捍衛。

關於「反核四」的議題，蔡英文表示，這是民進黨一直以來的主張，因為位在地震帶的風險以及混亂拚裝帶來的安全風險，連馬政府時代也只能在安全問題長期難解之下，選擇封存核四，此外全國也沒有任何縣市願意接受核廢料的永久儲存，「當年疑慮都沒有解決，國民黨卻想利用公投重啟核四，我們不會同意」。

在「三接」的議題上，蔡英文表示，這是可以減少空汙、均衡南北發電的重要建設，為了藻礁保育，在民進黨執政之後，不僅大幅縮減開發規模，今年也更進一步推動外推方案；她痛批，國民黨從來不關心環保，也不在乎減煤，現在卻用這些藉口阻礙能源轉型，製造電力缺口。

至於「美豬與國際貿易」的議題，蔡英文說，貿易問題談判有來有往，美豬只是市場的一種選擇，不是強迫購買，政府也保證基於國際標準、食品安全前提做好配套，而國民黨想阻擋台灣走向國際，我們不會同意。

另外，對於3年前公投綁大選，蔡英文表示，當初發生一邊開票一邊投票的亂象，後來我們將此分開，避免選舉爭議，現在國民黨想要故技重施，我們當然也不會同意。

蔡英文說，藉今天的中執會，特別要求我們所有黨公職，從現在開始，要全力來阻止有人濫用公投來阻礙台灣能源轉型、阻礙台灣走向國際、阻礙台灣民主深化。

蔡英文表示，這個星期六開始，民進黨要展開全面社會溝通，她、賴副總統、蘇院長都會帶頭到各地宣講，全力來阻止公投變成惡鬥，讓改革能夠持續推動、讓國家繼續前進。

蔡英文強調，「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」，請我們所有黨公職幹部全力配合，把這一仗打好，謝謝大家。