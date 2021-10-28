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國台辦批蔡英文「拿民眾血汗錢買軍火」　陸委會：台灣不屈服威脅

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦28日批評總統蔡英文接受CNN專訪的發言是「以武拒統」「倚美謀獨」，拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，只會給民眾利益帶來損害，帶來兵災。對此，陸委會深夜發出嚴正聲明與抗議，強調中華民國是主權獨立國家，台灣2300萬人民堅定捍衛主權尊嚴和民主生活方式，北京霸權擴張、對台脅迫，才是破壞台海現狀、製造區域不安的危險根源。

陸委會表示，蔡總統國慶演說及CNN專訪都一再強調，台灣堅韌不屈、長期抵禦中共威脅挑戰，絕不接受北京設定的路徑，「蔡總統所提四個堅持，就是我們不屈服威脅的堅定立場，以及台灣內部的最大共識。」

陸委會指出，中共端出所謂的「一中三段論」，企圖一再混淆國際視聽，矮化台灣、阻撓我們與國際互動，近期更變本加厲軍事威嚇，台灣民眾及國際社會均已強烈反對，「總統談話正是堅定告訴對岸，我國家主權不容侵犯，民主社會更不容破壞分裂，威脅也絕不會得逞。」

陸委會強調，當威權專制展現擴張企圖，民主國家應合作捍衛共同價值。長期以來，台美是價值共享與區域安全利益的重要夥伴，未來也將持續深化各領域的交流合作，「台灣人民團結一致在民主社群最前線，堅定否決對岸意圖決定台灣未來的幻想。而中共國台辦無法面對事實、毫無建設性的侷限思維，只會誤判情勢，加深兩岸隔閡與認知差距。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

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