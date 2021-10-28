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美協防台？　國台辦怒批：拿台灣民眾血錢買軍火，只會帶來兵災

▲▼蔡英文26日接受CNN專訪。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲蔡英文26日接受CNN專訪。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者任以芳／北京報導

蔡英文總統接受《美國有線電視新聞網》(CNN)專訪，首度承認有美軍駐台，並且強調深信如果台海爆發危機，美國會「協防台灣」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（28日）回應，「民進黨當局拿台灣民眾的血錢購買軍火只會給台灣民眾利益帶來損害，帶來兵災。」

馬曉光指出，蔡英文及民進黨當局推進「台獨」，借各種場合在國際上散布「台獨」 言論，用「民主自由」包裝「台獨」主張，企圖欺騙國際輿論。

他批評，民進黨當局上台以來，施政無能，民生哀怨，卻耽於製造族群矛盾，鉗制言論，欺騙民眾，分化台灣社會大搞「綠色恐怖」，瘋狂打壓異已。推進「去中國化」、「漸進台獨」，強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫。極大傷害了廣大台灣同胞的根本利益。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光怒批，民進黨當局為達政治目的不惜用各種手段進行各種政治操弄，有何資格和臉面談「民主自由」?打著「民主自由」幌子靠攏有關國家，實際上就是在國際上謀「獨」。民進黨當局不斷進行「台獨」挑釁。這是破壞台海和平穩定、升高台海局勢風險的根源。

馬曉光進一步說，民進黨當局「以武拒統」「倚美謀獨」，拿台灣民眾的血錢購買軍火只會給台灣民眾利益帶來損害，帶來兵災。我們對「台獨」零容忍。打擊「台獨」分裂行徑不計成本。

最後，他再次強調，我們敦促有關國家政府和有關媒體，認清民進黨當謀「獨」本質，恪守一個中國原則，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不為「獨」言論提供任何平台，以免給台海和平穩定造成進一步損害。

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