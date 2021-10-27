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國台辦批背祖「身上流誰的血？」　陳宗彥回嗆：我以身為台灣人為榮

▲▼10/25指揮中心記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

有記者日前在疫情記者會發問，提到有民眾「拿大陸接種證明去換小黃卡」，當時指揮中心副指揮官陳宗彥回應「你講大陸，我實在不知道哪一個國家啦」此話一出引發議論。國台辦發言人馬曉光更批，陳宗彥背祖叛宗。對此陳宗彥今也在臉書回覆「我與我的家人都是台灣人，我以身為台灣人為榮」。

陳宗彥在記者會中，被記者問到「有民眾拿大陸接種的證明去換小黃卡做登錄，會要求他收回嗎？」陳宗彥先是確認記者問的是不是「從中國回來的民眾」，接著回應「因為你講大陸，我實在不知道哪一個國家啦！」當場糾正記者中國就是中國，無須用大陸一詞取代。而馬曉光在主持例行記者會時，被記者問到陳宗彥先前的發言內容。他表示，先要問陳宗彥，「他到底是什麼人？他的祖先為何？他家族從哪裡來？他身上流的是誰的血？」

指揮中心指揮官陳時中今下午在疫情記者會被問及此事時回應，這源遠流長的問題就由個人回答。

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而陳宗彥並未出席今日記者會，但他在臉書貼文表示，「我身上的血液來自我的父母親，謝謝我的父母讓我擁有熱愛民主自由人權的基因，作為一個海洋國家的子民，有來世界各國的人到此奮鬥打拚，染色體裡有著包容差異、尊重不同、疼惜弱勢、協力互助的成分，而我與我的家人都是台灣人，也以身為台灣人為榮。」

陳宗彥提到，這塊土地上流淌的許多先輩的鮮血與青春，他們為了自由民主、公平正義的不屈與勇敢，就是台灣的印記，面對威迫與欺壓，屈服與怯懦才是數典忘祖，但我願意為了她，不斷努力、持續打拚，不是因為血統，而是因為認同。文末更表示「啊！我忘記了有人所在的地方是有網路限制，是看不到民主的方式！」

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