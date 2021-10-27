《玻璃心》走紅「暗諷小粉紅」　國台辦：陸民憤恨反擊很自然

▲馬來西亞歌手黃明志歌曲《玻璃心 Fragile》歌詞被批評有仇中立場。（圖／翻攝自Facebook／黃明志）

記者任以芳／北京報導

馬來西亞歌手黃明志與陳芳語（Kimberley）合作歌曲《玻璃心 Fragile》，歌詞暗諷「玻璃心」、「小粉紅」，引起網友討論有辱華、仇中意味。對此，國台辦發言人馬曉光今（27日）表示，民進黨當局製造反中民粹情緒「種瓜得瓜、種豆得豆」，引起大陸網友憤恨反擊「是很自然的事」。

對於《玻璃心 Fragile》歌詞被批評辱華，還惹怒大陸小粉紅。對此，馬曉光表示，「我對這首歌曲不熟，沒有時間去聽，對歌曲沒有發言權。」

他進一步說，2016年以來，民進黨當局破壞兩岸關係，不斷進行謀「獨」挑釁，製造「反中」民粹情緒。種瓜得瓜、種豆得豆。他們的倒行逆施引起廣大網民的憤恨和反擊，這是很自然的事。

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光說，不難發現，2008年以來，2016年以前，沒有這樣的情況。造成當前這種情況的根源是誰，元兇是誰，不言而喻。消除這種情況並不難，只要大家堅決反對「台獨」，特別是廣大台灣同胞要有自覺性和警惕心。兩岸同胞都是一家人，最終會走向心靈契合。

另外，針對電影「時光機」導演蔡怡芬被大陸網民指出，曾發表「台獨」言論，來自台灣的主演陳立農宣布退出參演，並表態支持統一。馬曉光回應，「據瞭解不存在你所說的情況」。並指一些台灣演藝人員「以實際行動表達反對台獨分裂、支持祖國統一的鮮明態度，值得充分肯定」。