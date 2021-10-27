北京「有意」立法嚴懲台獨份子？　陸官方回應

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京之前多次表態嚴懲「台獨份子」，有陸媒指出大陸有關部門最近或將就懲辦「台獨」分裂勢力進行專門立法。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（27日）指出，「凡是組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為的「台獨」頑固分子，必將受到嚴懲。」

關於是否有立法一事，馬曉光指出，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。堅決打擊「台獨」頑固分子，是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義，也是保障兩岸關係和平發展的應有舉措。

馬曉光進一步說，「法網恢恢，疏而不漏。凡是組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為的「台獨」頑固分子，包括那些操弄「修憲謀獨」和為謀「獨」打開方便之門的挑頭分子，必將受到嚴懲。」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

外交部長吳釗燮拚外交，出訪歐洲行程將拜訪捷克及斯洛伐克兩國，引起大陸官方強烈不滿。大陸外交部發言人趙立堅昨強烈表態，「我們正告台灣當局，企圖挾洋自重搞台獨，注定是死路一條。」

馬曉光今繼續痛批，吳釗燮是「台獨」頑固分子，在謀「獨」犯罪道路上越走越遠。一段時間來，吳釗燮借各種名目，以各種形式，在國際上叫囂「台灣是主權國家」，兜售「台獨」主張，不惜充當外部反華勢力的棋子，不斷進行謀「獨」挑釁。

他指出，吳釗燮之流的「台獨」行徑改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，撼動不了一個中國的國際格局。正告民進黨當局，統一是正道，「台獨」是絕路。任何勾結外部勢力謀「獨」拒統的行徑終遭清算。

馬曉光強調，「我們反對中國台灣地區與我建交國進行任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。」我們敦促有關國家言行一致，以實際行動恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題，不要為「台獨」分裂勢力提供舞台和便利，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。



