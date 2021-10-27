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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳宗彥問「大陸是哪國」國台辦氣炸！陳時中冷回2句

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。陳時中。陳宗彥。周志浩。莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥日前在疫情記者會回應記者提問，表示「你講大陸，我實在不知道哪一個國家啦」，讓國台辦發言人馬曉光痛批，陳宗彥背祖叛宗，不料陳宗彥今（27日）又在臉書回覆「我與我的家人都是台灣人，我以身為台灣人為榮」。對此，指揮官陳時中也在疫情記者會回應此事了。

陳宗彥19日在疫情記者會上被問到「有民眾拿大陸接種的證明去換小黃卡做登錄，會要求收回嗎？」結果他先是確認記者問的是不是「從中國回來的民眾」，接著又說「因為你講大陸，我實在不知道是哪一個國家啦！」讓馬曉光不滿直言，「他到底是什麼人？他的祖先為何？他家族從哪裡來？他身上流的是誰的血？」並強調這種背祖叛宗的人實在是不值得評論。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。陳時中。陳宗彥。周志浩。莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中今下午在疫情記者會被問及此事時，僅回應「這是他們之間的事情，就由他們自行處理。」

陳宗彥今日並未出席記者會，但他在臉書貼文表示，自己身上的血液來自父母親，謝謝父母讓他擁有熱愛民主自由人權的基因，他與家人都是台灣人，也以身為台灣人為榮，「面對威迫與欺壓，屈服與怯懦才是數典忘祖。」文末更表示「啊！我忘記了有人所在的地方是有網路限制，是看不到民主的方式！」

▼ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

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