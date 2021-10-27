黃偉哲化身交通安全宣導大使　以行動守護台南學生通學安全

▲台南市長黃偉哲化身交通安全宣導大使，親至東區大同國小向學童宣導交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲相當重視交通安全教育，為配合交通部十月「交通安全月」活動，以加強學生正確交通安全觀念，27日早上親至東區大同國小向學童宣導交通安全的重要性。

黃偉哲市長同時視察學校交通動線，他對該校因應周邊道路狹小，規劃機車入校園接送，兼顧人車分流進出管制，避免校門口壅塞表示肯定，也期許成為示範點，提供他校觀摩取經。





市長黃偉哲表示，有鑑於國內交通越來越繁忙，南市府特別重視孩子上、放學的交通安全，因此由大同國小率先示範，感謝李校長及學校同仁的努力，讓家長可以騎機車到校園內短暫停留接送，展現比較安全的交通接送方式，並有效疏導交通，未來市府會持續透過交通安全宣導及車流疏導作為，把交通安全的概念深植人心，有效降低事故，增加安全性。





教育局指出，台南市多年來推動交通安全教育不遺餘力，透過各項研習、活動、宣導、融入課程教學持續扎根，並致力於上、放學交通情境改善，除定期改善學校交通情境，今年度開學也進行上、放學環境總體檢，列管待改善事項，期待透過跨局處合作建立安全的通學環境，也請各校因地制宜規劃適合師生通行及家長接送的交通動線，確保學童行的安全。





東區大同國小交通安全宣導以生動可愛的醒獅團搭配「交通安全月」及「路口慢看停、行人停看聽」等宣導主題，加深學生對交通安全的觀念。市長黃偉哲與教育局長鄭新輝及市議員曾培雅、王家貞、蔡筱薇、呂維胤、周麗津、沈震東、林美燕等貴賓和東區大同國小自治市學生團隊一起進行交通安全宣誓，展現眾人齊心遵守交通規則，維護學童安全的決心。





教育局長鄭新輝表示，「交通安全月」期間各校均有相關宣導活動，特別加強宣導「路口慢看停、行人停看聽」的重要性，為加深學童交通安全認知，也鼓勵國中小結合戶外教育，規劃參訪監理站進行大客車視野死角體驗，或至大台南交通安全教育主題館認識不同交通工具應注意事項，讓交通安全觀念從校園扎根，藉由學校、家長及各界的合作，一同維護學生安全，實踐「交通安全月、越來越安全」目標！