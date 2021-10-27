台南表揚96個宗教團體公益善舉　黃偉哲：感謝正向宗教善力為社會注入暖流

▲台南市政府舉辦「2021年宗教團體興辦社會公益事業績優表揚大會」，表彰96個興辦社會公益事業績優卓越之宗教團體，市長黃偉哲親自到場頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府26日在宗教勝地南鯤鯓代天府的鯤鯓王會館舉辦「2021年宗教團體興辦社會公益事業績優表揚大會」，表彰96個興辦社會公益事業績優卓越之宗教團體，展現多元文化的信仰價值。市長黃偉哲親自到場頒獎，與內政部民政司長呂清源，議長郭信良、市議員方一峰、蔡蘇秋金與吳禹寰等人齊聲感謝宗教行善。



市長黃偉哲說，很榮幸與高興能來素有王爺總廟美稱的南鯤鯓代天府表揚績優為善的宗教團體，台南市是文化古都也是眾神之都，既以文化立市，亦以宗教立市，擁有最多數量登記的宗教團體以及宗教活動，無論是在實質或精神上都幫助了社會上形形色色的大眾，既勸人為善，也傳遞了正向的力量，讓許多需要扶濟的民眾與家庭在溫飽與心靈皆能獲得溫暖具有人情味的幫助。



台灣是個多元文化的寶島，台南更是個宗教蓬勃發展的寶地，縱然各個宗教間的教義、經典或儀式有所不同，但相同的是積極從事公益慈善與社會教化事業的心行。期盼大家繼續用愛關懷這個社會，深入每處需要幫助的角落，為社會注入暖流，讓社會更繁榮祥和。



民政局表示，接受市府表揚之宗教團體為各區公推薦轄區內優質代表，2021年度共計有96間，包含了佛教、道教、一貫道、基督教、天主教等各中西方宗教團體，彰顥台灣是個宗教信仰自由的國家。

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獲獎的宗教團體，皆是發揚公益、服務社會卓有績效者，平時亦協助市府推動各項政策，善盡社會責任，除積極配合宗教優質化政策，如減少施放爆竹煙火、使用環保金爐或電子鞭炮車、推動紙錢集中燃燒、一爐一香、以米代金等措施外，其他如淨灘活動、設置災時避難收容處所、設立社區照顧關懷據點，關懷獨居老人及中低收入戶，又有開辦獎學金，鼓勵學子勤勉向上等各層的熱心公益等作為不勝枚舉。