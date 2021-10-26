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聲音照相+聯合稽查　10月台南山區噪音車告發31件

▲台南市環保局10月間，多次在山區設置聲音照相執法，並與警方等單位聯手日夜間攔查雙管齊下，不到一個月已發告31件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局10月間，多次在山區設置聲音照相執法，並與警方等單位聯手日夜間攔查雙管齊下，不到一個月已發告31件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秋高氣爽，為遏阻車輛噪音擾寧，台南市環保局10月以來多次在山區設置聲音照相執法，並與警方等單位聯手日夜間攔查雙管齊下，不到一個月已發告31件。環保局表示，目前為止，共有5套聲音照相儀器，2022年預計再新增6套儀器，執行噪音取締會更具效率。

市長黃偉哲表示，台南山區道路沿線景色怡人，民眾開車出遊，請不要製造噪音破壞寧靜之美，環保局及警方等單位為了維護山區居民生活品質，持續加強稽查取締。另外，也要提醒市民朋友，COVID-19疫情雖然趨緩，外出遊玩仍要做好相關防護措施，以維護自己與他人健康。

▲台南市環保局10月間，多次在山區設置聲音照相執法，並與警方等單位聯手日夜間攔查雙管齊下，不到一個月已發告31件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

山區道路蜿蜒，不少重機、汽車在此挑戰，以致常出現噪音擾寧情形，環保局10月以來與警察局、交通大隊及監理站鎖定175、172白河山區線道、台3線楠西區一帶、182線道龍崎區等山道執行日夜間攔查及24小時聲音照相執法。不到一個月聯合稽查告發7件、聲音照相告發24件，總計告發31件。

▲台南市環保局10月間，多次在山區設置聲音照相執法，並與警方等單位聯手日夜間攔查雙管齊下，不到一個月已發告31件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局統計資料，今年1月至10月25日止，環保局、警察局及監理單位執行聯合稽查，總計攔檢（查）1143輛，告發76輛。另，聲音照相告發71輛。噪音超標遭告發之車輛，均依違反噪音法處以新台幣1800元至3600元不等罰鍰。

環保局表示，2022年將陸續購入6套聲音照相設備，連同現有的5套設備，屆時將有11套設備，環保署也有可能再配發。科技執法與傳統稽查同時展開效益可期。陳情熱區的龍崎區182線道、白河山區175及172線道、楠西區台3線以及市區的安平區安平路、永康區中山南路、永康大灣路等都會是重點。

▲台南市環保局10月間，多次在山區設置聲音照相執法，並與警方等單位聯手日夜間攔查雙管齊下，不到一個月已發告31件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片（包含車牌及排氣管）或影片至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以新台幣1800元至3600元罰鍰。

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