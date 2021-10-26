扮演食安議題領頭羊　台南市食安自主聯盟嘉藥登場　

▲台南市食品安全自主管理聯盟協會，26日於嘉南藥理大學國際會議廳舉行第二屆第一次會員大會，由嘉藥校長李孫榮（右）擔任新任理事長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市食品安全自主管理聯盟協會，26日於嘉南藥理大學國際會議廳舉行第二屆第一次會員大會，台南市副市長戴謙及台南市衛生局蒞臨指導外，現場也有超過百位來自產官學界人士與會，會中選出本屆理監事，由嘉藥校長李孫榮擔任新任理事長，結合嘉藥豐沛產學量能，持續為南台灣食安議題扮演領頭羊角色。

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台南市食品安全自主管理聯盟協會，可謂是台灣食品安全的先鋒，2017年，有鑒於食安問題層出不窮，在台南市政府協助下，連結產官學研界，成立了食品安全自主管理聯盟協會，成員不僅納入台南市政府等政府機關、在地學術單位，還包含了台糖、奇美、統一、大成長城到港香蘭生技集團等重量級企業。

這次大會推選之理監事跨越產官學界，陣容堅強，常務理事部分，除了嘉藥校長李孫榮、副校長余光昌、張翊峰及長榮大學校長李泳龍代表學術界外，大成長城董事長韓家宇、台糖總經理王國禧則代表產業界，而另一位常務理事是台南市立醫院院長蔡良敏與來自奇美醫院的常務監事陳志偉可望從醫療專業提供食品安全更全面的看法。

台南市副市長戴謙，同時也是食安聯盟首任理事長，除在致詞中推崇嘉藥自創辦人王趁以來對學術教育的投入，培育許多傑出校友外，他同時感謝第一屆理監事及夥伴們過去一同在食安議題上的努力。戴謙指出，台南食安聯盟不只用心配合台南市衛生局從食安衛生到防疫的各項措施，也關注民眾切身相關，如萊猪等議題，並保持彈性與量能，隨時應對各項食安突發狀況，為台南市民的食品安全把關。

新任的理事長嘉藥校長李孫榮表示，食安議題對台南這個美食之都十分重要，而嘉藥深耕台南超過55年，能在這個產官學研各界菁英參與的平台上，共同為台南食品安全做出貢獻，這是嘉藥努力的方向，也是義不容辭的承擔，嘉藥將整合食品系、醫化系到藥妝分析檢測中心、智慧健康產業技術研發與人才培育中心等資源來做為食安聯盟的最佳後盾，希望大家一起努力，讓消費者吃的安心，讓業界廠商順利經營事業，讓食安問題消失在台南。