台南中西區湖美公園旁新增停車場　97席停車格市民有感

▲台南市中西區湖美公園西側「湖美一街臨時停車場」闢建完成，提供97席小型車停車位，並開放民眾停車使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區湖美公園西側「湖美一街臨時停車場」闢建完成，提供97席小型車停車位，並開放民眾停車使用，有助於提升當地停車供給，交通局請民眾善加利用。

市長黃偉哲表示，湖美社區住宅密集，鄰近永華市政中心，連通安平區與北區各大重要商圈，區域也擁有完善的公園綠地與公共設施，生活機能良好，吸引人口進駐，因而停車需求相對較高，市府積極盤點周邊有無閒置土地，並經由空地認養供闢建停車場，不但活化土地使用，也改善市容環境。

交通局長王銘德指出，該停車場位於湖美一街與湖美一街86巷路口西側，面積約0.3公頃，原為私人所有的閒置空地，由於暫無開發計畫，考量整體土地有效利用並改善停車環境，經地主向中西區公所土地申請認養維管，由交通局補助區公所辦理停車場闢建工程，提供97席小型車停車格位，藉此合作創造停車空間，有效擴大停車供給，改善區域交通秩序。

交通局長王銘德表示，該停車場已完工並開放使用，呼籲民眾珍惜寶貴停車資源，遵守場內標線指示停車，共同維護良好停車環境，交通局將視停車使用情形，適時評估實施收費管理，以提供更優質的停車服務與品質。