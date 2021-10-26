蔡英文感謝澳洲挺台加入CPTPP　「台澳貿易將邁開重要步伐」

▲總統蔡英文26日下午出席澳洲辦事處成立40週年慶祝活動。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日下午出席澳洲辦事處成立40週年慶祝活動時，特別感謝澳洲各界挺身支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。她認為，透過加入CPTPP及洽簽雙邊經貿合作協定（ECA），台澳兩國貿易關係將向前邁開重要的步伐。

蔡英文表示，回顧台澳兩國經過40年轉型與成長所成就的一切，為紀念這個日子，澳洲辦事處推出「40年、40個故事」，讓我們有機會領略許多人為加深兩國關係所做的努力，這些故事中的人，還有其他更多人，為今天台澳所享有的友誼奠下根基。

蔡英文說，隨著台澳擴展各項領域的合作，特別是在經貿投資、文化交流等方面，現在兩國關係比以往更加蓬勃發展；而過去5年，台澳雙邊貿易及投資額分別以每年10%、13%的幅度持續穩定成長，充分展現台灣與澳洲堅實、多元、互惠的關係。

蔡英文表示，相信在澳洲代表露珍怡（Jenny Bloomfield）的領導下，台澳關係將更加密切。她說，自從露珍怡今年二月上任以來，積極拓展台澳各領域的交流，而在疫情期間，也全力支持台灣第一線醫護人員，在東京奧運時，更替台灣選手加油喝采。

此外，蔡英文特別感謝澳洲各界，支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。她認為，透過加入CPTPP及洽簽雙邊經貿合作協定（ECA），台澳兩國貿易關係將向前邁開重要的步伐。

蔡英文說，台灣跟澳洲都致力於維護印太區域安全、穩定與繁榮，今年澳洲政府在諸多重要場合上，公開發聲支持台灣的國際參與，強調台海和平穩定的重要性。

蔡英文說，兩國過去的成就和未來的進步奠基於40年來的廣泛民間交流，澳洲是台灣在學術與職業交流上的天生夥伴，希望兩國的雙語國家政策也能進一步嘉惠新世代的台澳人民。

▼總統蔡英文26日下午出席澳洲辦事處成立40週年慶祝活動。（圖／總統府提供）

