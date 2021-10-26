81%民眾肯定政府防疫表現　蔡英文、蘇內閣重獲過半支持

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

10月疫情趨緩、防疫政策也逐漸解封，根據台灣民意基金會今（26日）公布民調，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，高達八成民眾認為政府防疫管制措施恰到好處，對總統蔡英文、蘇內閣的滿意度則回溫，雙雙衝破五成大關。

關於政府當前防疫管制措施，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，7.5%說太嚴，5.7%說太鬆，81.2%覺得剛好，5.6%沒意見、不知道。游盈隆指出，這代表絕大多數台灣公民肯定政府的相關防疫管制措施，這也是對政府防疫表現的讚揚。

對於蔡英文施政表現，最新民意也顯示，在二十歲以上台灣人中，54%基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式、35%不贊同，相較9月民調中，僅49%民眾基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，43%不贊同，蔡英文在10月的滿意度上升5個百分點、不滿意度也下降8個百分點，疫情趨緩、疫苗逐漸到貨、相關紓困政策及國慶演說提出的四個堅持，顯然帶動蔡英文滿意度提升。

關於蘇貞昌內閣施政表現，根據台灣民意基金會最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，五成一基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成一不滿意，滿意的人比不滿意的人多10個百分點。游盈隆分析，蘇貞昌內閣整體施政表現重新獲得過半數台灣公民的肯定與支持，已徹底脫離五月疫情風暴的衝擊、晦氣與低潮。

相較2個月前，蘇貞昌內閣整體施政滿意度增加5.7個百分點，不滿意的人則減少6.9個百分點。游盈隆分析，主要因素和整體疫情趨緩、疫苗與疫苗施打順序爭議日漸平息、防疫管制陸續解除、以及10月五倍券上場，帶動了一波「紓困金錢遊戲的全民運動」有最直接關係，也顯示「蔡蘇體系」將再維持一段時間。

在各政黨支持度部分，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，27%支持民進黨，16%支持國民黨，18%支持民眾黨，5%支持時代力量、4%支持台灣基進，27%中性選民。民眾黨繼月初「感情溫度計」民意調查後，再次超車國民黨，基進黨則在立委陳柏惟罷免案前夕創下新高。

但隨著立委陳柏惟罷免案落幕，藍綠對決戰場將轉向年底四大公投，根據最新民調，若明天就投票，四大公投都會通過，且其中三項是壓倒性勝利。

對於四大公投，國民黨主席朱立倫定調是對行政院長蘇貞昌的「不信任投票」，呼籲民眾12月18日要站出來，表達對民進黨長期執政不力的抗議。蘇貞昌則回應，公投是對事的投票，應該就事論事，在防疫情形許可下，也會率領行政團隊向國人報告，政府到底在做什麼。

台灣民意基金會今公布公投最新民調，若明天投票，關於12月反萊豬公投，在20歲以上台灣人中，68.1%傾向投同意票，25.7%傾向投不同意票，1.5%尚未決定，1.1%不投票，3.7%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多42.4個百分點，反萊豬公投將獲壓倒性勝利。

有關12月藻礁公投，最新民意則顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，47.7%傾向投同意票，29.6%傾向投不同意票，6.1%尚未決定，2.2%不投票，14.5%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多18.1個百分點，發起藻礁公投的團體將獲壓倒性勝利。

關於12月「公投綁大選」公投，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，57.4%傾向投同意票，34.2%傾向投不同意票，1.7%尚未決定，1.1%不投票，5.6%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多23.2個百分點，推動「公投綁大選」的一方將獲得壓倒性勝利。

關於12月重啟核四公投，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，46.7%投同意票，41.7%投不同意票，3.7%尚未決定，1.3%不投票，6.6%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多5個百分點，「重啟核四」公投推動者將贏得勝利。