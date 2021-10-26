蔡英文明親上火線談「四大公投」　正式吹響號角反制藍營

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

在台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免後，國民黨揚言強攻12月18日的四大公投案。對此，兼任民進黨主席的總統蔡英文預計27日於中執會上「吹響號角」，除了再次表達對公投「四個不同意」的態度，黨部也會釋出進一步行動，預計本週末正式展開動作。

民進黨10月27日將舉行中執會，本來要處理憲改小組確立的廢除考試院、監察院，以及降低修憲門檻等六大方向；不過，在陳柏惟被罷免後，藍營已公開宣示，強攻年底的四大公投案，這讓綠營也不得不嚴陣以待。

因此，兼任民進黨主席的蔡英文預計在27日的中執會上，再次向黨內說明民進黨對於四大公投案的「四個不同意」明確態度；而黨中央也預計釋出進一步行動，預計本週末正式展開動作。

▼四大公投案重點。（圖／記者許立昕整理製表）



對於國民黨強攻的四項公投案，綠營黨政人士表示，國民黨主張要重啟核四，那國民黨應該要說明清楚，打算花多少錢蓋回來？準備怎麼解決機組老舊問題？

另外，在藻礁公投案方面，綠營人士說，國民黨如果不要三接，那麼國民黨也必須跟人民說明，天然氣接收該準備怎麼接？如何可以讓電力供應穩定，又不會耗費更多時間成本？現在經濟成長快速，國民黨的電力計畫又會是什麼呢？

在美豬的議題方面，綠營人士說，國民黨不斷稱反對開放美國豬肉進口，那麼相同管理標準的美國牛肉，為什麼可以吃呢？國民黨的對美國的經貿對策又會是什麼？現在蔡政府的經濟成長是國際排名前段班，國民黨有沒有把握拒絕開放後，可以維持現在的成長表現？

民進黨高層表示，國民黨只有反對，但都沒有提出解方，這要怎麼讓外界可以相信國民黨？作為反對黨，可以反對執政黨的施政，但這些理由必須足以說服國民，並且讓大家知道，國民黨準備了什麼政策，可以讓國家、國人更好，這才會是負責任的政黨。

▼四大公投案重要時程。（圖／記者許立昕整理製表）

