趙少康批蔡英文：若有羞恥心趁早鬆手　別再主導杯葛4公投

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過，各黨接下來將焦點放在12月18日的4個公投，包括珍愛藻礁、反萊豬進口、重啟核四，以及公投綁大選。對此，中廣董事長趙少康26日喊話總統蔡英文，若還有羞恥心就趁早鬆手，別再強勢主導，杯葛年底四大公投案。

「年底公投蔡英文鬆手吧」趙少康表示，刪Ｑ成功，台中第二選區選民寫下歷史，民進黨內隨即傳出提高罷免門檻主張，不檢討面對民意的傲慢態度，降低罷免門檻是民進黨自己提案，當年陳其邁稱之為「人民的勝利」，結果迴力鏢終究打在自己臉上，想罷免的對象罷不掉就修低門檻，自己人被罷掉又想狹立院多數優勢把門檻拉高，修法因人設事，視國家法治如兒戲，盡顯民進黨雙標態度。

趙少康指出，公投法上路初期，因多項民進黨提案的公投失敗，公投法被當時在野的民進黨譏諷為「鳥籠公投」，因此取得國會過半席次後，修法大幅降低公投成案門檻，但2018年三項主要公投案：同婚專法、以核養綠、東奧正名結果，全不如蔡政府的意，所以民進黨又在去年，在未舉辦公聽會就逕付二讀下，以粗暴手段將公投跟大選脫鉤，企圖降低公投通過機率。

趙少康提到，在公投與大選分開投票下，全民因此多付出7億元成本，真是「門檻高也民進黨、低也民進黨」、「公投綁也民進黨、不綁也民進黨」，這樣因黨設事、唯黨獨尊的獨霸政黨，全世界除了獨裁政權，還有幾個？

趙少康批評，對照今年12月18日將舉行的四項全國性公投，再度凸顯民進黨雙標治國的荒謬，「反萊豬」狠狠打臉2009年反萊牛的蔡英文；「護藻礁」狠狠打臉2013年寫下藻礁永存的蔡英文；「公投綁大選」則狠狠打臉2017年宣布「打破鳥籠、還權於民」的蔡英文。

趙少康還說，民進黨挾執政優勢，權勢、規則一把抓，玩法弄法毫不掩飾，輸了就改規則，只會賴皮，沒反省能力，蔡英文如果還有一點羞恥心，就趁早鬆手，別再強勢主導，杯葛年底四大公投案，給台灣和人民的未來一個機會。

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