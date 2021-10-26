藍營支持度遭白營超車　綠營分析2關鍵：只會反對卻沒提出解方

▲朱立倫就任主席，但國民黨的政黨支持度遭到民眾黨超車。（圖／國民黨文傳會提供）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會26日公布最新政黨支持度民調，國內最大在野黨國民黨被民眾黨超車。對此，熟悉民調的綠營黨務幕僚分析，關鍵在價值與定位，國民黨只提出對執政黨的反對，卻沒有提出解方，這樣外界如何相信國民黨？

在國民黨新任主席朱立倫上任後，國民黨的政黨支持度下滑3％，甚至被柯文哲的民眾黨所超車。對此，綠營幕僚表示，國民黨支持者往民眾黨流失的趨勢，仍然是現在進行式，也證實江啟臣在主席選前聲稱藍綠支持度已「黃金交叉」不是事實，也是背離主流民意的結果，一點也不令人意外。

綠營人士分析，過去一段時間以來，國民黨接連發動多次立法院議事抗爭，還有台中二選區的罷免，儘管朱立倫把這些抗爭視為強化領導的方法，但民調結果，反而加速支持者的流失，流向同為屬性同為藍營的民眾黨。

黨政人士指出，從國民黨的支持者加速往民眾黨流動，可看出國民黨當前的發展危機，也就是：價值不明、定位不清，明明絕大多數將近九成國民都支持的「四個堅持」，朱立倫則要提出一個完全相反的「四個捍衛」。

該人士認為，朱立倫的動作，形同把國民黨從台灣主流社會越推越遠，這讓國民黨當中比較具有本土意識，擔心政策過度向北京傾斜的選民，自然往其他理念比較相近的政黨靠攏。

「關鍵在價值跟定位！」這位人士表示，國民黨主張要重啟核四，那國民黨要說清楚，打算花多少錢蓋回來？準備怎麼解決機組老舊的問題？如果不要三接，那國民黨也必須跟人民說，天然氣接收該準備怎麼接呢？如何可以讓電力供應穩定，又不會耗費更多時間成本？現在經濟成長快，國民黨的電力計畫是什麼？

另外，黨政人士進一步指出，國民黨不斷稱反對開放美國豬肉進口，那相同管理標準的美國牛肉為什麼可以吃？對美國經貿對策是什麼，現在政府經濟成長是國際排名前段班，國民黨有沒有把握拒絕各種開放後，這個成長可以維持？

「上述這些，國民黨都沒提出解方，要怎麼讓外界相信國民黨？」黨政人士表示，作為反對黨，國民黨可以提出所有反對執政黨的理由，但這些理由必須是足夠說服國民，並且更該讓大家知道，如果國民黨反對這些，那相對應準備什麼給大家？

綠營幕僚則奉勸國民黨，把所有的時間花在「形容民進黨有多邪惡，把多數國民的主流價值紮成稻草人打」，當然選民就會跑掉，政黨支持度依然持續下滑，讓民眾黨從中得利，取代成為正藍代表。