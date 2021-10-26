快訊／蔡英文迎戰四大公投策略首曝光　連8週祭「四箭齊發」強攻

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨揚言強攻年底四項公投案，兼任民進黨主席的總統蔡英文27日將在中執會發表談話，向黨內重申態度，並定調「四個不同意，台灣更有力」的主軸；據悉，民進黨將全黨動員備戰，祭出「四箭齊發」，以及「四＋N」項專案，在未來八週強攻。

對於四項公投案，其實在本土疫情爆發前，民進黨已規劃300場說明會，走入基層向民眾說明，不過後來因為疫情而被迫中止，但相關準備工作黨內依然持續醞釀、籌備，一直沒有停止。

民進黨高層表示，公投案在國民黨的操弄下已然變調，甚至變成藍營發動政爭的工具，這對於國家施政的穩定造成重大影響，諸多中小企業與基層民眾都對於公投案造成的社會動盪感到不安。

據悉，民進黨已定調「四個不同意，台灣更有利」的主軸。民進黨高層表示，這是希望號召民眾對公投投下不同意票，讓台灣可以「止亂」，台灣才會更有力氣促成能源轉型，以及台美關係等重大國家發展目標。

面對這場公投戰役，蔡英文27日除了會在中執會上重申黨部的立場外，黨中央也已經規劃全黨總動員備戰，祭出「四箭齊發」，透過至少四個面向來進行社會溝通。

首先，第一箭是「基層面對面，台灣更有力」，民進黨高層表示，將透過「台灣更有力」公投說明會到各地和基層民眾面對面座談，延續疫情爆發前的規劃，「溝通不縮水，國家不能倒退」，屆時蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及所有黨公職也將兵分多路深入各縣市鄉鎮，進行宣講。

第二箭是「擴大社會力，台灣更有力」，民進黨高層表示，蔡英文一直對於引進社會力相當重視，過去成立的小英之友會也是集結許多支持認同台灣的社會力量，這次面對公投案，黨部也會努力擴大和社會力的連結與溝通，目前預計規劃北中南，三場針對社團的宣講活動，讓更多民眾了解四項公投案，對於國家發展的影響。

第三支箭則是「錯假不要信，台灣更有力」，民進黨高層指出，由於四大公投案都涉及政府施政內容，有許多專業資訊常被刻意用錯假資訊誤導，造成民眾誤解；因此，行政部門除了就各項政策說明外，也會積極協助提供正確資訊，破除錯假訊息的流傳；而民進黨方面，也會透過既有的組織與社群系統，協助澄清眾多錯假訊息的擴散。

第四支箭是「線上＋線下，台灣更有力」，民進黨高層表示，社會的溝通除了「陸戰」外，「空戰」的部分也會全面展開，除了網路社群通路，既有的大眾媒體管道，都會兼顧進行，針對不同群眾進行分眾溝通。

民進黨高層說，在明天中執會後，民進黨也會同步推出公投的主視覺與官方的公投資訊頁面，以利社會大眾了解民進黨對於公投的態度與資訊。

此外，民進黨也會進一步推出相關的周邊文宣品，讓更多關心的民眾可以加入成為向社會溝通的一份子，「讓線上的網友也成為線下的夥伴，台灣會更有力」。

最後，民進黨高層表示，除了上述四個面向之外，還會有「四＋N」項的專案計畫發展中，雖然只有八週的時間，但絕對「週週要有力」，這已經是全黨的共識，後續也將視整體情勢與規劃進度，向外界說明。