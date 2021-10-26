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淡水古蹟博物館「呼叫鏟屎官」　萬聖節帶毛小孩來跑趴

▲淡水古蹟博物館「呼叫鏟屎官」 萬聖節帶毛小孩來跑趴。（圖／新北市淡水古蹟博物館提供）

▲淡水古蹟博物館「呼叫鏟屎官」，萬聖節帶毛小孩來跑趴。（圖／新北市淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立淡水古蹟博物館將於10月30日17時至19時在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「小白宮毛起來-寵物萬聖裝扮派對」，當天只要飼主或寵物身上有萬聖節元素都可免費入館。派對邀請寵物明星柯基犬Coffee，牠不但會盛裝出席，也會在現場與大家拍照留念。

淡水古蹟博物館表示，除了派對外，即日起至10月31日，每日17時至19時，免費開放民眾入館拍照，目前小白宮非常應景地佈置成萬聖風，入口處、迴廊、涼亭藏有各種可愛鬼、南瓜燈、蜘蛛網等，草坪上也有各種裝飾，相當吸睛。住在淡水的彭小姐說，「小白宮的白色建築和青綠草地搭配萬聖節的經典色系非常好看，充滿著詭譎氣氛，又保有古蹟特色。

▲淡水古蹟博物館「呼叫鏟屎官」 萬聖節帶毛小孩來跑趴。（圖／新北市淡水古蹟博物館提供）

▲萬聖風小白宮即日起至10月31日，每日17時至19時，免費開放民眾入館拍照。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，上次國際寵物日開放寵物入館獲得熱烈支持，超過40隻寵物來同樂，還有一對情侶帶雪貂來交朋友，令人印象深刻。而這次的主題趴，主要希望在疫情趨緩之際，大家帶著寵物出來透氣兼增加藝文氣息，一舉兩得。

另外，為了保護古蹟，入館的寵物需繫牽繩或放置在提籠、推車等，讓所有來訪的人和寵物都能安心地參加Party，詳細活動內容可上「淡水古蹟博物館」官方網站查詢。

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