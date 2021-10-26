淡水義交路口執勤遭撞飛...搶救50天不治！重機騎士被起訴

▲新北市淡水黃姓義交執勤時，慘遭楊姓重機騎士撞飛，經搶救仍不治死亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區民權路3巷口，去年12月30日發生一起嚴重車禍，1名楊姓騎士騎乘大型重機從中正東路往台北方向行駛時，竟超速直行，撞上正在執勤的黃姓義交，導致他當場遭撞飛造成頭部受創，搶救50天仍不治死亡，其吳姓遺孀難過提告，士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌將楊姓騎士提起公訴。

擔任新北交通義勇警察小隊長近14年的黃姓義交（55歲），去年12月30日在淡水區中正東路與民權路3巷口執勤時，慘遭騎乘大型重機楊姓騎士（25歲）超速直行撞擊，導致他受有多處損傷、腦出血併氣腦、多處顏面骨骨折等傷害，在北市關渡醫院搶救到今年2月17日晚間仍因傷勢過重宣告不治。

▼黃姓義交遭重機騎士撞飛，搶救50天仍傷重不治死亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

偵查時，楊姓騎士坦承自己未注意該路段速限為每小時50公里，卻貿然超速直行，更沒有注意到黃姓義交走入路口在該處執勤因而撞上。

檢察官根據證人、道路交通事故調查表、及法醫師相驗證明，楊姓騎士駕車行為確有過失及因果關係，並根據新北政府車輛行車事故鑑定會鑑定意見書，認定楊男涉犯過失致死。