金山分局義交常訓　新北警長黃宗仁視訊現身感謝貢獻心力

▲新北警長黃宗仁視訊現身感謝貢獻心力。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局今（26日）舉辦義勇交通警察人員常年訓練，課程聚焦打擊詐騙及宣導交通安全月，警局長黃宗仁親自於會場視訊主持訓練課程，副局長溫枝發也蒞臨分局，與分局長林詮峰共同勉勵義交人員常年辛勞執行勤務，為地方犧牲奉獻的義舉。

警察局長黃宗仁任內重視義警、民防、警友、志工、巡守「五大民力」齊發，並於視訊宣達「社區警政」、「LINE傳播神功」之治安理念、也特別於會中感謝非洲豬瘟與新冠肺炎篩檢、疫苗接種，人流管制等防疫勤務期間，義交人員與警方相互配合，有效維護本地交通秩序。

▲金山警分局長林詮峰（中）感謝義交同仁長期以來的付出。

副局長溫枝發也大力宣達新北市警局製作「保護市民！永不鬆手」、「槍聲劃破寂靜的夜」及「新興APP投資詐騙」等影片，新北警於年度全國治安評比名列第一，其努力有目共睹。

金山警分局長林詮峰表示，轄區大小型活動都有義交人員揮汗疏導的身影，感謝義交同仁長期以來的付出，為北海岸鄉親帶來行的安全與順暢，勉勵義交與警察一齊做新北市民最佳的治安服務團隊，提供安居樂業的生活環境。

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