來新北，玩公園！鶯歌7座共融遊戲場　親子同遊的好所在

▲逗逗龍公園將恐龍意象及造型設施融入遊戲場中。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善，鶯歌地區以「陶瓷」著稱，有「臺灣景德鎮」美譽之稱。在地除了有老街及博物館外，更設置7座共融特色遊戲場，分別位於永吉公園、鳳鳴公兒二公園、逗逗龍公園、古鐘樓公園、鳳翔公園、鳳福公園及永昌公園，適合任何年齡層民眾一同運動及遊玩。

永吉公園位於新北市鶯歌區鶯桃路，公園具備地形層疊起伏，周邊溪溝環繞，構成親山近水特色公園地景，公園內有三層樓高迴旋特色溜滑梯、互動式水階免費玩水、炮仗花走廊、沙坑、3D彩繪及蝴蝶鞦韆等設施，都是永吉公園最熱門的遊戲設施及打卡熱點，來到這裡每個設施都能讓各年齡層民眾流連忘返，玩得非常開心。

▲永吉公園魔豆造型旋轉溜滑梯。



鳳鳴公兒二公園又稱為機器人公園，位於新北市鶯歌區鳳鳴路，以「ROBOT CITY機器人城市」為主題，主要將機器人、機艙門、操控室、機器人機械元件等概念導入遊戲場中。公園主要遊具為2層樓高的機器人主題遊戲塔，遊戲塔外並設置溜滑梯、攀岩設施和拉繩攀岩坡道，塔中間則設置立體攀爬網和擺盪吊繩球，塔頂則設置平衡木。

逗逗龍公園位於鶯歌龍五路及鳳五路口，以「恐龍水紀元」為主題，將恐龍意象及造型水設施融入遊戲場中，並以公園中央的遊戲廣場為設計重點，公園內共有六大設施：攀爬網、彈跳床、三角龍化石地景區、沙坑、岩石滑梯及造型水設施，喜歡攀爬設施的小朋友來到這裡可以來這裡挑戰。

▲古鐘樓公園內6公尺溜滑梯。

古鐘樓公園位於鶯歌區文化路371巷與館前路，以「消防古鐘樓」為主題，古鐘樓在日治時期的鐘樓原為兩層樓高度，當時作為鶯歌派出所的火警通知，二次大戰末期則改作為防空警報，消防隊成立後則閒置未用，後來於921大地震時震垮，為緬懷歷史遺跡「消防古鐘樓」，古鐘樓為意象打造一座高達6公尺3層樓高之消防鐘樓溜滑梯，公園內另外以消防車造型作為外觀，以及救火土丘上之直立式攀爬網、攀爬繩、滑梯及跳石等設施，將消防、救災活動導入公園遊樂設施的案例，也是全國首創之公園新設施。

另外，鶯歌地區還有許多有特色之地景公園，像是藍色鯨魚為主題意象之鳳翔公園、貓頭鷹與海洋風格為主題意象之鳳福公園還有以3D熔岩立體彩繪為主題意象永昌公園，歡迎市民帶著家中的幼童一同來新北玩公園。

▲鳳鳴公兒二公園又稱為機器人公園，位於新北市鶯歌區鳳鳴路。

新北市政府會持續提供市民更完善、更安全且多元的公園休憩空間！新北市公園不僅是滿足都市民眾對綠色空間的追求，更要帶入「動」的元素，提供民眾好的活動空間及設施，希望民眾想到戶外活動時能就近到公園。2020年新北市已達到100座全齡、共融或特色遊戲場，接下來更要透過「微笑5G」-五好方針，從「好方便」、「好生態」、「好健康」、「好安全」還有「好貼心」來改造老舊公園，讓新北蛻變民眾幸福有感。

景觀處表示，為避免疫情捲土重來，各公園維管單位仍持續加強清潔消毒，同時也請民眾於公園使用相關設施及活動時，應持續保持社交距離、戴口罩、勤洗手的良好習慣，保護自己和家人的安全，讓我們一起放輕鬆來新北玩公園。

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