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新北2021演奏廳音樂沙龍　線上零距離享受音符魅力

▲新北2021演奏廳音樂沙龍 線上零距離享受音符魅力。（圖／新北市文化局提供）

▲11月10日金喇叭銅管5重奏《台灣土地的歌-我們的成長軌跡》。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局推出「新北2021演奏廳音樂沙龍」線上音樂計畫，將於27日起晚上7時，張昌傑爵士四重奏、鋼琴四手聯彈Y.c.Pianist、金喇叭銅管5重奏、VIO提琴樂集以及探戈樂團Tanvolution將於「新北市藝文中心」臉書粉專及Youtube平台準時上線，邀請市民朋友們一起欣賞音樂廳等級盛宴。

文化局長龔雅雯表示，為持續鼓勵音樂人才及提供市民朋友更多優質音樂體驗，「新北2021演奏廳音樂沙龍」今年因應疫情轉型為線上沙龍，邀請五組音樂團隊帶來爵士樂、鋼琴四手聯彈、銅管樂、弦樂及探戈音樂的精采演出，透過數位平台讓更多民眾有機會更靠近音樂藝術，近距離享受音符的無窮魅力。

▲新北2021演奏廳音樂沙龍 線上零距離享受音符魅力。（圖／新北市文化局提供）

▲10月27日張昌傑爵士四重奏《古典x爵士x巴西》。

龔雅雯說，此次音樂沙龍陣容堅強，27日晚上7時首先由臺灣少數以單簧管為主奏樂器的張昌傑爵士四重奏帶來《古典x爵士x巴西》，曲目包含一首首經典古典樂作品和獨具韻味的巴西音樂，四位樂手將透過爵士風格改編手法賦予音樂新生命，為聽眾們重新詮釋及跨界顛覆多首經典作品。

除精彩的跨界爵士樂曲，陸續還有鋼琴四手聯彈組合Y.c.Pianist帶來《日安。法國童話》、金喇叭銅管5重奏《台灣土地的歌–我們的成長軌跡》、VIO 提琴樂集《舞動-四把提琴的繽紛搖擺》以及臺灣首支受邀前往探戈原鄉阿根廷演出之探戈樂團Tanvolution帶來的《探戈新獻–皮亞佐拉百年音樂會》，讓觀眾每周都能享有豐富的聽覺體驗。

「新北2021演奏廳音樂沙龍」10月27日起至11月24日，每週三晚上7點連續辦理5場線上音樂沙龍，節目內容兼具多元曲風，融合古典音樂與創新，歡迎熱愛音樂及藝文的朋友至新北市藝中心粉絲專頁及Youtube平台近距離接觸音樂藝術。欲知活動詳情，請上「新北市藝文中心」官網及臉書粉絲專頁查詢。

▲新北2021演奏廳音樂沙龍 線上零距離享受音符魅力。（圖／新北市文化局提供）

▲11月3日Y.c.Pianist《日安。法國童話》。

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