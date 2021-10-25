我們在安靜中跳舞　新北勞工局+文化基金會推聽障表演藝術展

▲新北市政府勞工局首度與文化基金會合作，25日辦理「我們在安靜中跳舞・聽障表演藝術文件展」開展記者會。（圖／新北市文化基金會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局首度與文化基金會合作，今（25日）辦理「我們在安靜中跳舞・聽障表演藝術文件展」開展記者會，經過培訓的素人聽障舞者們，現場演出自身的生命故事，最後還以手勾手，傳達「串連」聽人世界的想望，令人動容，也讓大家看見聽障表演藝術家的多元職涯可能性。即日起至111年1月3日止，歡迎大家來府中15預約、體驗、看展。

「我們在安靜中跳舞」特展，是由導演王珩、舞蹈家林靖嵐共同帶領9位素人聽障者，從自身獨特經驗為主體而構成的創作。展覽現場有3大亮點，包括「藝術家故事」、「藝術家最寶貝的3樣物品」，讓觀者瞭解對舞蹈的愛與一路走來的生命故事。最後還有「互動區」，透過模擬聾人透過助聽器聽到的環境音，讓觀眾實地感受他們最真實的生活、貼近聾人的世界。

勞工局長陳瑞嘉致詞表示，新北市身心障礙人口超過17萬，勞工局一直積極推動身障者就業，其實只要給身障朋友機會，就能發揮無限可能性。這次是首度與文化基金會合作，針對聽障表演藝術工作者舉辦展演，除了希望藉此鼓勵聽人更貼近聾人的世界，未來也將持續結合不同面向，協助身障者探索各種職涯可行性。

▲《我們在安靜中跳舞》10位聽障藝術家舞動熱情。



文化基金會執行長林芥佑則表示，今天看到充滿年輕、活力的開場表演，也佩服林靖嵐老師勇於創新，帶領聽障舞團奔向全世界，成為台灣之光感到很驕傲，盼邀各界一起觀展、享受「寂靜」的世界。導演王珩分享與聽障藝術家們的溝通、協作過程。舞蹈家林靖嵐也表示，演出融合了聾人文化、藝術、平權等，讓生命經歷融合在演出之中，希望讓更多人了解聽障者文化。另外，華科文教基金會執行長林龍森、嚐劇場團長洪信惠、社會局專委林坤宗等嘉賓，也都到場表示支持。

表演藝術家之一的宗吾，平時愛跳印度寶萊塢舞。兩歲時發高燒造成聽障，她以語與聾父母溝通，而祖父母是聽人，耐心教她讀唇語與聽人溝通。工作閒暇，她會教聽損孩子的家長基本手語、表演手語故事劇等公益活動來回饋社會，希望以她的成長經驗，鼓勵聽損孩子，在自信環境成長，並讓聽人朋友了解聾人世界文化，而有更多尊重與包容。

活動詳情請至網頁「府中15-預約參觀」，臉書粉絲專頁「大可創藝」、「新北市文化基金會」，或洽：02-2960-3456分機6331余小姐。讓我們透過展覽來探索那些被淹沒的聲音。

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