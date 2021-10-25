金山警3所長交接布達　分局長林詮峰期勉轄區治安無縫接軌

▲新北市石門分駐所新任所長張智傑（左）接任。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局於今（24日）上午9舉辦卸、新任所長交接布達典禮，異動單位主管為萬里分駐所、石門分駐所及野柳派出所所長，由分局長林詮峰親自前往駐地布達，期許新到任幹部能達成新北警黃宗仁局長「人民最大、基層優先」的工作願景與目標。

金山警分局表示，石門及野柳所新任主管張智傑、蔡志明均為分局內勤幹部調升，張員辦理分局秘書及公關工作，與地方警友、民意代表及新聞媒體均有長期深耕互動，蔡員則辦理分局勤務督察業務，對於內部管理及員警之勤、業務督考為其專業，兩人對所職掌業務嫻熟久任，且表現優異而獲遴選派任。

▲新北市野柳派出所新任所長蔡志明（左2）接任。

萬里分駐所新任所長呂勝民原任中和分局安平所所長，為設籍為萬里區之在地居民，亦曾服務於金山警分局，對在地工作環境熟悉，也期許自己能為家鄉的治安與交通盡一份心力。

金山警分局長林詮峰表示，卸任的三位所長，在金山警分局服務期間，堅守崗位，夙夜匪懈，在這次的人事調整中均能前往較繁重的單位擔任主管，一展所才，在此祝他們一帆風順。

林詮峰說，期許新任的幹部能全力以赴，警察的工作沒有空窗期，目前打擊詐騙集團與11月份即將到來的萬金石馬拉松，是分局重點治安與交通工作的目標，相信三位新任所長在未來的崗位上都能繳出優異的成績單。

▲新北市萬里分駐所派出所新任所長呂勝民（左）接任。

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